煤氣上半年多賺9%至36.1億元　中期息12仙

中華煤氣（0003）公布截至今年6月底止中期業績。期內稅後溢利按年增加7%至36.14億元，由於國金中心重估維持不變，股東應佔溢利為36.14億元，按年增加9%，派中期息12仙。



公司指出在港售氣量為14,966百萬兆焦耳，按年升0.56%。公司指出香港特區政府推出新一輪消費券及「開心香港」活動，刺激本地經濟，帶動旅遊及餐飲業復蘇。公司在上半年之工商業燃氣銷售量增長較快，較去年同期升逾22%，惟因首６個月天氣異常溫暖，每月平均氣溫較去年同期為高，加上市民外出用膳增多，住宅燃氣銷售量因而受到影響。

公司表示，在內地城市燃氣銷售量為17,454百萬立方米。截至2023年6月底，連同附屬公司港華智慧能源（1083），於29個省級地區合共經營702個項目，較去年底增加78個，業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游城市燃氣、可再生能源、水務、環境等。

公司亦表示經友好協商，港華退出於上海燃氣25%的股權，並已於8月2日收回46.63億元人民幣資金，未來雙方將繼續在天然氣資源、可再生能源、服務及技術等領域建立更加牢固的戰略合作關係。

深耕內地城市燃氣市場

公司表示隨着新冠疫情告一段落，國家及香港特區政府均相繼推出各種鼓勵消費的 政策，而通關之後訪港遊客人數持續上升，帶動零售市道復蘇，為本港燃氣銷售量提供支持。集團亦將繼續推動業務創新及數智化應用，以提升客戶服務及營運效益，鞏固香港核心業務基礎，保持穩健發展。

煤氣指出展望下半年，國家「雙碳」目標的推進、能源轉型及環保政策的逐步實施， 將帶來更多機遇。公司將繼續多元拓展，一方面深耕城市燃氣市場，建立更具韌性的業務模式，另一方面將積極拓展可再生能源項目，投入技術研究及新產品開發，善用資源，為業務發展注入源源不斷之增長新動力。