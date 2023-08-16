碧桂園債務危機｜楊惠妍累計袋近400億股息　捐碧服棄車保帥？

繼恒大（3333）後，又一內房陷爆煲邊緣！內房巨頭碧桂園（2007）多隻境內公司債停牌，並傳出正在籌備債務重組，拖累股價月內下挫近五成，慘變「毫子股」。碧桂園主席楊惠妍一舉一動，自然在聚光燈之下。



較高位計，碧桂園市值蒸發約2,000億港元，但據彭博億萬富豪指數，楊惠妍凈資產仍有55億美元（約429億港元）。正當市場關注她會否效仿恒大創辦人許家印，動用私產為恒大還債之際，楊惠妍卻在7月底有動作，將持有同系碧桂園服務（6098）20%股份，捐贈予其家族近月才在本港成立的國強公益基金會（香港），同時宣布將碧服派發末期息及特別息的派日期，由本月底提前至上周，時機難免惹人猜測。



楊惠妍單憑碧桂園及碧服收股息，其實早已「荷包大漲」。（網上圖片）

碧桂園未有如期支付兩筆美元約2,250萬美元（即約1.76億港元）的債券利息，目前已進入30天的寬限期，坊間更接連傳出集團正籌備債務重組等消息。面對債務危機，碧桂園日前發公告，稱楊惠妍家族由上市至今，已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式，合計支持公司386億港元，同時亦向公司累計提供約66億港元的無息無抵押借款，算得上用實際行動去力撐公司。

上市16年 獲近391億元股息

看似「偉大奉獻」，但《彭博》披露，楊惠妍單憑碧桂園及碧服收股息，其實早已「荷包大漲」，累計已近50億美元（折合約391億港元）。而近日，碧桂園服務突然宣布要提前派息，令楊惠妍獲得約2,800萬美元（折合約2.2億港元）股息，而其家族擁有的一個基金會，亦可以獲3,500萬美元（折合約2.7億港元）現金紅利，兩者合共獲利6,300萬美元（折合約4.9億港元）。

除股息收入豐厚，作為碧桂園高層的楊惠妍薪酬亦不薄，在2022年管理層降薪行動之前，楊惠妍年薪達到1,576萬元，在碧桂園上市的16年來，她總酬金約為1.02億元。縱使疫情打擊，致楊惠妍身家縮水1,100億元，但去年仍以750億元之姿，連續十年位列女富豪榜榜首，相信憑此等身家，對於支付碧桂園兩筆債息，已是綽綽有餘。

楊惠妍向家族基金捐碧服兩成股份，惹來猜測。（資料圖片）

向家族基金捐碧服兩成股份 棄車保帥？

外界關注，楊氏家族會否真的會肯「貢獻」在碧桂園及碧服上的收益，用作解決公司燃眉之急？事實上，早在去年12月，楊惠妍曾以折讓11%出售碧服股份，套現逾50億港元。其後碧桂園指，獲楊惠妍提供50.55億港元的免息、無抵押貸款，以支持公司經營發展，變相是楊惠妍減持碧服，向碧桂園「輸血」。

不過，正所謂長貧難顧。當碧桂園近日陷入真正流動性危機，楊惠妍今次則選擇迅速以慈善名義，將手中碧桂園服務20%的股權，市值合計64億元，捐給近月才在本港成立國強公益基金會（香港）。值得注意的是，基金會創始成員爲楊惠妍之妹楊子瑩，而該基金會亦事先聲明，將在十年內長期持有楊惠妍所捐贈的股份。

有內房分析員認為，相關舉動應是經過深思熟慮過安排，並非時間上巧合。該基金會於香港設立，不受內地政策監管，市場上猜疑楊氏家族，是想利用這個方式，防止資產被清算，故設法把資產轉移至內地以外地區。面對碧桂園債務問題，究竟此舉是「大難臨頭各自飛」，還是「棄車保帥」，仍有待觀察。不過，內媒《經濟觀察報》日前斷言「僅憑碧桂園自身，這次要渡過難關的可能性小」。