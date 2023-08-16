滬深股市低收　恒指暫守18300點｜持續更新

指數均於周二（15日）跌逾1%，其中道指跌逾300點，失守35000點。亞太區股市今日（16日）早段普遍向下，當中日股跌超過300點，跌穿32000點。商品市場於亞洲交易時段早段向下，美匯指數則輕微上揚。



【15:11】

內地股市低收，上證收市報3150點，跌26點，深成收市報10579點，跌100點，滬深300指數收市報3818點，跌28點，創業板指數收市報2132點，跌15點。

港股方面，恒指最新報271點，報18309點，國指跌96點，報6296點，科指跌54點，最新報4124點。

【14:21】

港後跌幅在午後曾擴大至逾300點，失守18300點，最新報18302點，跌278點，國指跌94點，報6272點，科指跌54點，報4124點。

港交所（0388）放榜後跌幅收窄，暫收復300元關。

【13:19】

港股跌幅在午後維持約200點，恒指最新報18326點，跌254點，國指跌84點，報6281點，科指跌48點，報4130點。

九置（1997）未止跌，跌3.9%，最新報32.05元，領展（0823）逆市揚1.2%。

安踏（2020）及百度（9888）分別跌3.4%及3.3%。

煤氣（0003）周二已公布中期業績，按年多賺9%，惟目前股價跌2.9%。

【12:02】

港股半日跌257點，報18323點，國指跌86點，報6279點，科指跌53點，報4125點，成交額為497.5億元。

港股半日跌257點，報18323點，國指跌86點，報6279點，科指跌53點，報4125點，成交額為497.5億元。

碧桂園（2007）升3.7%，中午收市報0.84元，龍湖（0960）升3.5%，潤地（1109）升1.5%，合景泰富（1813）升7.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升6.2%，中海物業（2669）升0.7%，華潤蒂象（1209）升0.4%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.1%，阿里（9988）跌1.9%，美團（3690）跌1.8%，小米（1810）跌0.3%，京東（9618）跌0.9%。

港交所（0388）公布業績前偏軟，最新報298元，跌1.2%；滙豐（0005）失守60元，跌2.2%，最新報59.85元。

【11:05】

港股最新報18329點，跌251點，國指最新報6280點，跌86點，科指最新報4134點，跌44點。

碧桂園系逆市上揚，碧桂園（2007）最新報0.83元，升2.5%；碧桂園服務（6098）升4.2%，報7.27元。

【09:48】

人民幣離岸價於低位徘徊，最新報7.3246，港股維持約200點跌幅。

恒指最新報18382點，跌198點，國指跌58點，報6307點，科指跌21點，報4157點。

港交所（0388）會在今日公布中期業績，港交所最新報298.2元，跌1.1%。

騰訊（0700）於收市後公布中期業績，最新報329.6元，跌0.9%。

【09:30】

恒指最新報18356點，低開224點，國指低開76點，報6290點，科指低開52點，報4126點。

碧桂園（2007）高開1.2%，融創（1918）平開。