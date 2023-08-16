碧桂園系逆市上揚 碧服升4.2% 港股跌251點｜持續更新
撰文：張偉倫
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指數均於周二（15日）跌逾1%，其中道指跌逾300點，失守35000點。亞太區股市今日（16日）早段普遍向下，當中日股跌超過300點，跌穿32000點。商品市場於亞洲交易時段早段向下，美匯指數則輕微上揚。
【11:05】
港股最新報18329點，跌251點，國指最新報6280點，跌86點，科指最新報4134點，跌44點。
碧桂園系逆市上揚，碧桂園（2007）最新報0.83元，升2.5%；碧桂園服務（6098）升4.2%，報7.27元。
【09:48】
人民幣離岸價於低位徘徊，最新報7.3246，港股維持約200點跌幅。
恒指最新報18382點，跌198點，國指跌58點，報6307點，科指跌21點，報4157點。
港交所（0388）會在今日公布中期業績，港交所最新報298.2元，跌1.1%。
騰訊（0700）於收市後公布中期業績，最新報329.6元，跌0.9%。
【09:30】
恒指最新報18356點，低開224點，國指低開76點，報6290點，科指低開52點，報4126點。
碧桂園（2007）高開1.2%，融創（1918）平開。