國泰及快運7月整體客運量逾200萬人次　疫情後首次

國泰（0293）公布7月份營運數據，連同旗下香港快運，上月整體載客數目逾200萬人次，為疫情後以來首次。



國泰指出旗下國泰航空上月載客為174.43萬人次，按年升693.8%，收入乘客千米數按年升421.6%。乘客運載率增加16個百分點至89.3%，以可用座位千米數計算運力按年增加428.2%。在今年首7個月載客人次按年升1,622%，運力升818.9%，收入乘客千米數則上升1,149%。

貨運方面，上月貨物運載量為11.57萬公噸，按年升14.9%，月內貨物收入噸千米數按年增加24.6%，運載率跌11.2個百分點至59.8%。公司指出今年首7個月，載貨量按年增加22.4%，運考增加102.5%，貨物收入噸千米數升71.1%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，展望未來，預料強勁的暑期客運需求將會在8月份持續。就重建國泰集團及香港樞紐繼續向前邁進。集團旗下國泰航空及香港快運的客運運力，現時已接近疫情前60%的水平，並有望於2023年底達致運作70%的客運運力，覆蓋80個航點。有信心於2024年底恢復100%水平。

集團繼6月份就香港特別行政區政府持有的195億元優先股派付15億元遞延股息，並公布計劃派付未來所有到期優先股股息意向後，集團已於2023年8月14日派付最新到期的優先股股息，涉及2.925億元。