景順︰內房危機不涉及系統性風險　房企或減少發行美元債

內房債務危機問題近日再度擾攘市場，景順董事總經理兼亞太區固定收益主管黃嘉誠表示，過往已累積了不少內房企業出現債務違約個案，未來即使有也相信僅屬於零星個案。而事實上，內房問題已經存在三年，但相信並不涉及系統性風險。政府提出房住不炒令供需出現變動，需求增長不如以前般快，但住房方面需求仍存。內房企業可能不會再發行美元債，但仍會在內地發行。



黃嘉誠在出席香港投資基金公會論壇時表示，中國經濟目前面臨壓力，但長線看法仍樂觀，日後增長更偏重質量。目前正處於結構性調整過程中，經濟增速會有所減慢，但增幅已高於不少其他國家。相較外界擔憂其正面臨通縮問題，他更關注通脹，內需方面不需要過於依賴外部供應鏈，能夠自給自足，故此通脹壓力不大。

富達國際固定收益基金經理劉鴻基表示，對於內房市場中長線前景看法樂觀，房住不炒政策雖然壓抑了投資需求，但隨著內地生活水平提高，中產階層的湧現，會提升其換樓或購樓需求，但這方面會需要時間體現，並視乎政府相關刺激政策。

黃嘉誠料美國不會陷入衰退

外圍方面，黃嘉誠表示，不預期美國會出現衰退，隨著通脹目標達至一定成效，相信加息已接近尾聲，相信有利債券投資需求。

東亞聯豐投資管理有限公司定息投資部首席投資總監曾倩雯表示，目前債券投資方面，較看好中國科技行業投資級別債券，收益率達6至7厘，還有韓國銀行及金融公司，以及東南亞包括印尼等的長期政府債券，均屬於投資級別。