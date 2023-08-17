內房債務問題　恐防觸發連鎖反應｜許繹彬

內地房債問題令港股再陷苦戰，甚至出現新一輪跌浪，淡友又發圍，將港股再次推落18500點以下。上周六（12日），當投資者在享受兩日的股市休戰假期之際，國內老牌地產商「碧桂園」繼早前已預告上半年虧損將達人民幣450至550億元後，在周六深夜突出公告，宣佈其下11隻公司債券於本周一（14日）開始停止交易，直至另行通知，總發行規模逾160億元人民幣。此消息一出，碧系孖寶（即碧桂園（2007）及碧服（6098））兩隻藍籌中堅份子，在周一開市均相繼下跌超過15％以上，更骨牌式推倒其他內房及物管股，令香港恒生指數僅用短短三天合共急挫近746點，萬九大關失守固理所當然，連18000點水平亦顯得岌岌可危；更可怕的是，個別股份更跌至一個月或52周新低，前景一片暗淡模糊。

筆者認為，困擾近三年的恒大（3333）債務問題一直未有解決曙光，年初公佈業績負債總額逾2.4萬億元人民幣屬天文數字，令市場震驚。這驚人的數字，令市場上均普遍認為，短期內一定會有救市方案挽救臨危邊緣的樓市，但最終卻是只聞樓梯響；而內房企業更由於國內經濟不景氣的情況下，使各區各市均出現「價量齊跌」的現象，導致其收入銳減，加上在人民幣持續疲弱，促使國內資金鏈緊絀，令樓市雪上加霜。在苦無對策的情況下，碧桂園因資金鏈斷裂，導致今日整個集團出現財政問題，亦實屬正常。

由於國內樓市危機並非個別問題，因此，自碧桂園公佈債券暫停交易後，其他內房如遠洋（3377）相繼效法主動將問題揭露，而此現象已不單影響內房物管，所觸發其他行業的連鎖問題亦會相繼出現。眾所周知，內房企業所衍生的連鎖問題均涉及多個行業，尤以銀行及保險業，可能因為內房財政問題而要增加撥備，壞帳比率亦因而上升，上市公司可能會頻頻出現盈警。倘若內房問題持續發酵，投資者必須格外留心「火燒連環船」的險象可能會出現。

筆者指出，現階段港股除受制於內房所衍生的各種問題外，人民幣的弱勢突然又再重現，兌美元匯率再次觸發半年低位，因而令北水力度定必再度受阻；公司業績的好壞等因素，均是令港股陷於苦戰的原因。現階段港股無論任何塊板都正處於「捱打」狀態；相信港股再次進入尋底之旅，如市場上再沒有任何沖喜的消息，港股跌穿5月份低位18044點或更低水平，並非無可能。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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