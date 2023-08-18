油股及內險股獲追捧　國壽升2.7%　港股跌幅收窄至45點｜持續更新

美國股市持續向下，三大指數於周四（17日）一同低收，其中反映科技股的納指跌1.2%，道指跌290點或0.8%。亞太區股市今日（18日）承接美股弱勢，日股失守31500點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油及期油價格均輕微上揚。



【10:03】

港股跌幅收窄，恒指最新報18281點，跌45點，國指跌17點，報6275點，科指跌51點，報4106點。

碧桂園（2007）升2.6%，國壽（2628）升2.7%，平保（2318）升1.6%，中海油（0883）升1.7%，中石油（0857）升1.6%。

【09:29】

恒指最新報18208點，低開117點，國指最新報6329點，低開42點，科指最新報4110點，低開47點。

騰訊（0700）最新報329.4元，低開1%，阿里（9988）低開0.9%，美團（3690）低開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報59.25元，低開不足0.1%。友邦（1299）失守70元，低開1.1%，報69.75元。

收租股方面，領展（0823）最新報38.8元，低開1.1%，九倉置業（1997）平開。

內房股方面，碧桂園（2007）高開2.6%，潤地（1109）低開0.3%，融創（1918）平開。