滬深股市低收　上證跌1%　港股跌逾300點險守萬八關｜持續更新

美國股市持續向下，三大指數於周四（17日）一同低收，其中反映科技股的納指跌1.2%，道指跌290點或0.8%。亞太區股市今日（18日）承接美股弱勢，日股失守31500點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油及期油價格均輕微上揚。



【15:19】

內地股市低收，上證收市報3131點，跌31點，深成收市報10458點，跌186點，滬深300指數收市報3784點，跌47點，創業板指數收市報2118點，跌28點。

港股方面，最新報18004點，跌321點，國指報6168點，跌123點，科指跌135點，報4022點。

【13:42】

港股跌幅在午後擴大，並且一度再次跌穿18000點關，最新報18048點，跌278點。國指跌99點，報6193點；科指跌105點，報4053點。

京東健康（6618）瀉11.2%，表現為藍籌股中最差。

已於中午公布業績的龍湖（0960），最新報16.74元，跌2.7%；潤啤（0291）跌2.3%。

【12:34】

港股半日跌205點，報18120點，國指跌82點，報6210點，科指報4052點，報105點，成交額為534億元。

醫藥股表現疲弱，京東健康（6618）跌9.4%，阿里健康（0241）跌7.4%，中生製藥（1177）跌3.2%。

科技股方面，京東（9618）跌4.2%，阿里（9988）跌2.6%，美團（3690）跌1.9%。

消費股亦處弱勢，海底撈（6862）跌2.2%，潤啤（0291）無升跌。

恒大（3333）在美國申請破產保護，旗下恒大汽車（0708）跌9.3%，報1.36元，恒大物業（6666）跌13.6%，報0.57元。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%。

【10:57】

恒指最新報18206點，跌119點，國指跌46點，報6245點，科指跌77點，報4080點。

京東健康（6618）瀉9.7%，阿里健康（0241）跌8%，平安好醫生（1833）跌6.4%。

聯想（0992）跌4.8%。

【10:03】

港股跌幅收窄，恒指最新報18281點，跌45點，國指跌17點，報6275點，科指跌51點，報4106點。

碧桂園（2007）升2.6%，國壽（2628）升2.7%，平保（2318）升1.6%，中海油（0883）升1.7%，中石油（0857）升1.6%。

【09:29】

恒指最新報18208點，低開117點，國指最新報6329點，低開42點，科指最新報4110點，低開47點。

騰訊（0700）最新報329.4元，低開1%，阿里（9988）低開0.9%，美團（3690）低開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報59.25元，低開不足0.1%。友邦（1299）失守70元，低開1.1%，報69.75元。

收租股方面，領展（0823）最新報38.8元，低開1.1%，九倉置業（1997）平開。

內房股方面，碧桂園（2007）高開2.6%，潤地（1109）低開0.3%，融創（1918）平開。