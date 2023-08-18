內房｜標普信評指銷售改善將為漸進式　國企民企融資分化趨勢難改

標普信評對內地房地產行業最新發表的月報指出，行業在探底過程中靜待政策發力，各地政策細則落地有望推動銷售回穩，惟政策產生效果需要一段時間，認為銷售改善將會是漸進性，國企及民企的再融資分化趨勢難有實質改變，維持銷售處於「L型」的總體判斷。



報告又指出7月政治局會議後，部份二線城市已率先推出樓市寬鬆措施，其大中一﹑二線城市優化舉措值得期轉待，對提振市場信心可產生作用。從各級監管層表態，政策基調始終強調因城施策﹑支持剛性及改善性需求等。

報告指出新的表述並非意味將會推出大規模刺激政策，各地優化措施不會偏離支持剛性及改善性需求主軸。

標普信評指出政策效果取決於兩方面因素，一是限制性政策鬆綁後各地對剛性購房需求的激發與釋放，二是居民購房信心及購房能力的實質性改善，後者難度更大。

報告指出本輪房企信用事件將對資本市場信心構成壓力，對政策傳導效果及行業復蘇進度產生影響。潛在影響領域可能包括金融機構對相似民營房企支持意願﹑居民對民企開發商項目的接受態度﹑大量民企出清後市場空白如何填補等。

國企民企再融資分化難改變

報告認為，儘管「民營經濟31條」有助於改善民企融資環境，但房地產行業內國企、民企的再融資分化趨勢在未來一段時間內難有實質性改變。這主要由於民營房企劇烈的信用出清對金融機構信心構成較大壓力，化解存量風險的難度已經不小。

報告表示，再融資支持不會無差別的惠及所有主體，銷售表現欠佳又缺乏充足外部融資支持的民營開發商仍有可能出現流動性危機。