警方發現4人涉嫌虛假陳述　誘使銷售經紀於股市沽貨

商業罪案調查科早前與證券及期貨事務監察委員會進行聯合行動，打擊社交媒體炒作和散貨行為。經過深入調查，商業罪案調查科發現2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎45至50歲，涉嫌向銷售經紀作出虛假陳述，聲稱擁有相關股份的所有權，並誘使銷售經紀透過股票市場進行訂單出售。人員遂以涉嫌「串謀詐騙罪」將他們拘捕。



該4名被捕男女今年6月20日被控合共9項「欺詐罪」及合共9項「非法沽空罪」交替控罪。案件已於8月15日在東區裁判法院提堂，4名被告暫時毋須答辯，案件現已移交區域法院審理。

商業罪案調查科將繼續與其他監管機構和主要持份者緊密合作，努力維護香港金融市場的誠信和聲譽。

警方提醒市民，「欺詐罪」屬嚴重罪行。一經定罪，最高刑罰為監禁14年。市民切勿以身試法。

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證監會指出東區裁判法院今天將一宗針對4名被控以欺詐罪及非法賣空交替控罪的人士的案件移交區域法院審理。

案件押後至2023年9月7日。4名被告獲准以上次提堂時被施加的相同條件保釋。

這宗案件源自證監會與警方為打擊社交媒體“唱高散貨＂活動而展開的聯合行動。證監會在調查中發現，四名被告涉嫌從事非法賣空活動，在作出買賣指示時向賣方經紀訛稱他們擁有相關股份，但事實上他們當時並沒持有該等股份。

由於法律程序已經展開，現階段不會作出進一步評論。

翻查證監會新聞稿，於6月23日發出新聞稿，指出與警方對證券交易的欺詐活動及非法賣空活動採取聯合行動後，有四名嫌疑人於6月23日在東區裁判法院應訊，被控以欺詐罪及非法賣空的交替控罪。

證監會在對疑似「唱高散貨」活動進行深入調查時，發現可疑交易活動。證監會根據《證券及期貨條例》對多項市場失當行為罪進行調查的同時，亦因該案件懷疑涉及洗錢及其他欺詐活動而轉介警方處理。

被告暫時無須答辯，案件押後至2023年8月18日。案件將會移交區域法院審理。

該等嫌疑人獲准保釋，保釋金由40,000元至150,000元不等，而保釋條件如下：（i）他們不得離開香港；（ii）交出所有旅行證件；（iii）定期到警署報到；（iv）不得直接或間接與控方證人接觸；（v）於所提供的地址居住；及（vi）住所有更改前24小時需通知警方。

由於法律程序已經展開，現階段不會作出進一步評論。