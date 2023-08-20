「內線人」王國龍沽貨之外　太古暗示領展摸頂購停車場？｜鄭昆侖

上週五恒指公司宣佈將陷入財困的碧桂園（2007）剔出恒生指數。2017年12月2日，恒指公司將碧桂園納入恒生指數，當時碧桂園的股價大約是14.2港元。2023年8月18日碧桂園收報0.76港元，市值僅為210億港元。對於大多數環球股市投資者而言，即使碧桂園破產也沒有太大關係了。相比之下，在中國內地買了碧桂園「樓花」的置業者，應該會特別關心碧桂園能否做到「保交樓」。

至於在2017年12月2日遭恒指公司剔出恒生指數的國泰航空（0293），同期股價僅是由10.56港元跌至8.55港元。即使國泰航空近幾年面對很多行業挑戰、在2017-2019年被不少人認為是「過氣」，但是仍然大幅跑贏由恒生指數所「祝福」的碧桂園。這個世界是存在「Kiss of Judas」的事情。其他比較上吸眼球的事情，包括領展（0823）CEO王國龍就近期沽出單位事件「進行解畫」。另外，長實（1113）執行董事趙國雄就出售油塘新樓盤情況道出了「賣得快好世界」的想法。

內線人王國龍沽貨，其威力勁過基金拋售領展 。﹙資料圖片﹚

80/20法則，內線人王國龍沽貨傷過10個基金拋售領展

王國龍在44.2港元的價位參與供股買入領展單位，但是近期在42.4港元的水平沽出逾107萬個REITs單位，套現約4,560萬港元。王氏近日回應指出沽售單位是個人財務需要，強調並非看淡公司前景。王氏直言「唔好覺得一個人賣少少股，影響到股價咁多。」。

只不過，CEO先生可能不太明白（又或者可能是扮唔知）貴為領展的內線人（Insider)，「一男子」的沽貨行為的影響力遠大於「一籃子（包括基金沽貨）」的因素。

再者，股市的運作往往就是跟隨「80/20法則」。大半的投資者（包括基金、大股東）通常持有股份不賣（領展的情況便是單位）。能夠「郁到市價上落（Move the market)」的通常是炒家以及股海內的遊離份子。內線人的舉動也十分重要。

市價已進步跌至38.3港元水平的領展，即使以基本面角度去看也不是如王國龍所指的那麼「極具抗逆力」。王氏近日指出「領展業務極具抗逆力，過去12個月領展投資組合的整體租金收繳率超過97%，收入穩定，財務亦非常穩健」。

2020年11月，太古地產（1972）拆售太古城車位，套現了至少27.8億港元。﹙資料圖片﹚

近年太古沽出車位（vs領展投資停車場），似乎領展「蝕了章」

只不過，即使我們只考慮公眾資訊以及其他市場資訊，也不會認為領展是「萬無一失」的。正如筆者在《王國龍沽貨為了益街坊？領展帳面值恐被人為谷高》的文章中指出，領展就旗下本港商場所設定的Cap Rate (3.1%至4.5%)，不足以應對現時高息環境（5厘左右）。領展的商場以及帳面值（Book Value / NAV)有可能被「人為谷高」。

再者，翹英教育(Brilliant Education)於7月底突然在旗下補習中心貼出告示，稱全線結業。而翹英位於何文田廣場（領展旗下商場）的補習中心，於8月9日亦被業主（Landlord)領展入稟高院，指該校自今年2月起欠租，要求對方交吉舖位，並追討欠租及差餉等雜費逾188.4萬港元。本地的出生率下降，亦會影響包括教育行業在內的民生行業生意。主打民生店舖租務市場的領展，或難以獨善其身。

另外，在2021年11月10日領展當時宣佈以總代價58.2億港元收購兩幢停車場（兼汽車服務中心）以及倉庫物業的100%權益。兩幢物業將全部出租予在香港獨家代理平治汽車的知名汽車經銷商仁孚行。

至於本地汽車市場是否那麼好景？有留意開地產代理開價的朋友，亦不難發現近半年車位的「劈價」情況十分明顯。在港島區的太古城車位價錢已跌至130-150萬港元左右，近年減幅達3至4成。

在2020年11月，太古地產（1972）拆售太古城車位，在2022年6月當時已共售出約1,390個車位。有人估計以每個車位平均價200萬至250萬港元計算，而太古地產套現了至少27.8億港元。

為何車位的市價快速向下？除了中產人口出現結構性改變之外,很多供樓人仕亦因為加息因素，每月的家庭供樓（償還按揭貸款）負擔增加了5,000至16,000港元左右（由2021年年中起計，假設貸款金額由300萬至1,000萬不等）。

很自然,「唔養車」是一個舒緩財政壓力的有效方法。車位市價以及停車場的出租率（Occupancy Rate)自然受壓。似乎油塘新盤「親海駅」銷情不俗，長實執行董事趙國雄近日發表了「賣得快好世界，行快一步，理想早啲達到」的言論。相信同樣有資格說「賣得快好世界」這一句話的大企業，也包括近年已成功大量拆售車位的太古地產了。

俗語有云：「行得快，好世界。走得嚤，冇鼻哥。」