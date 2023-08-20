人行等3部門︰促調整優化房地產信貸　降融資成本

中國人民銀行、金融監管總局、中證監日前聯合召開金融支持實體經濟和防範化解金融風險電視會議，指要要注重保持好貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。

會議強調，金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。要注意挖掘新的信貸增長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、制造業等重點領域，積極推動城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設。調整優化房地產信貸政策。要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規范貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關系。發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融支持實體經濟的可持續性，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

在防范化解重點領域風險方面，會議要求，金融部門要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防范化解債務風險的工具和手段，強化風險監測、評估和防控機制，推動重點地區風險處置，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

會議又指出，金融部門要繼續落實好穩健貨幣政策精准有力的要求，用好政策空間、找准發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。