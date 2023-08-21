內地股市低收　上證失守3100點　港股最新跌290點｜持續更新

美國股市上周五（18日）表現相對平靜，其中道指輕微高收。亞太區股市今日（21日）早段承接美股升勢而上揚。



【15:22】

內地股市低收，上證收市報3092點，跌38點，深成收市報10320點，跌138點，滬深300指數收市報3729點，跌54點，創業板指數收市報2083點，跌33點。

港股方面，恒指最新報17659點，跌290點，國指跌100點，報6046點，科指跌67點，報3940點。

【14:16】

恒指跌幅擴大，最新報17633點，跌317點，國指跌105點，報6041點，科指跌68點，報3939點。

東方海外（0316）跌5.8%，港交所（0388）跌3.4%，金沙（1928）跌3.3%。

【12:17】

港股繼續尋底，半日跌247點，報17703點，國指跌80點，報6066點，科指跌49點，報3957點，成交額552億元。

碧桂園（2007）近期成為市場人士關注佳焦點，當日升2.6%，報0.78元，日前宣布盈警的融創（1918）跌5.4%，龍湖（0960）跌2.3%，中海外（0688）跌2.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.8%，融創服務（1516）跌2.3%，華潤萬象（1209）升0.3%。

內險股向下，國壽（2628）跌3.5%，平保（2318）跌3.5%，太保（2601）跌3.8%。

內銀股偏軟，中行（3988）跌0.8%，建行（0939）跌1.2%。

科技股同樣向下，阿里（9988）跌1%，美團（3690）跌1.7%，騰訊（0700）跌1.1%。

【11:40】

港股跌幅曾擴大至逾300點，恒指最新報17713點，跌236點，國指跌74點，報6072點，科指跌41點，報3966點。

國壽（2628）及平保分別跌3.5%及3.2%。

中海外（2628）跌3.1%。

【10:35】

港股跌幅收窄，恒指最新報17828點，跌122點，國指跌29點，報6117點，科指跌9點，報3997點。

上周五已公布業績的東方海外（0316），最新報108元，瀉10.5%。

內險股普遍向下，國壽（2628）跌3.3%，平保（2318）跌2.5%。

內銀股方面，建行（0939）跌0.7%。

【09:29】

恒指最新報17798點，低開152點，國指低開66點，報6080點，科指低開56點，報3951點。

上周五被恒指公司宣布將剔出恒指的碧桂園（2007），今早高開6.6%，融創（1918）低開0.9%，龍湖（0960）低開2.9%，中海外（0688）高開1.7%。

物管股方面，將被剔出國指的碧桂園服務（6098）高開0.6%，融創服務（1918）高開1.8%，華潤萬象（1209）高開0.9%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.5%，美團（3690）低開1.3%，騰訊（0700）低開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%。