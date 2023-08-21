東方海外績後瀉1成　內險股向下　港股跌122點｜持續更新

美國股市上周五（18日）表現相對平靜，其中道指輕微高收。亞太區股市今日（21日）早段承接美股升勢而上揚。



【10:35】

港股跌幅收窄，恒指最新報17828點，跌122點，國指跌29點，報6117點，科指跌9點，報3997點。

上周五已公布業績的東方海外（0316），最新報108元，瀉10.5%。

內險股普遍向下，國壽（2628）跌3.3%，平保（2318）跌2.5%。

內銀股方面，建行（0939）跌0.7%。

【09:29】

恒指最新報17798點，低開152點，國指低開66點，報6080點，科指低開56點，報3951點。

上周五被恒指公司宣布將剔出恒指的碧桂園（2007），今早高開6.6%，融創（1918）低開0.9%，龍湖（0960）低開2.9%，中海外（0688）高開1.7%。

物管股方面，將被剔出國指的碧桂園服務（6098）高開0.6%，融創服務（1918）高開1.8%，華潤萬象（1209）高開0.9%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.5%，美團（3690）低開1.3%，騰訊（0700）低開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%。