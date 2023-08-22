港股升幅擴大至逾百點 奧園健康盈喜 彈升逾2成｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周一（21日）走勢個別，其中反映科技股走勢的納斯達克指數，升逾200點，道指則跌36點。亞太區股市今日（22日）普遍上揚，其中日股升逾200點，韓股升14點。
【09:38】
港股升幅擴大，曾重上17800點，恒指最新報17727點，升104點，國指升48點，報6079點，科指最新報3971點，升48點。
奧園健康（3662）盈喜，股價彈升20.7%，報0.7元。
【09:25】
恒指最新報17641點，高開18點，國指最新報6044點，高開14點，科指最新報3956點，高開33點。
科技股今早表現，阿里（9988）最新報86.35元，高開0.7%，美團（3690）高開0.8%，騰訊（0700）高開不足0.1%，快手（1024）高開1%。
內房股反彈，融創（1918）高開2.1%，碧桂園（2007）高開1.4%，龍湖（0960）高開0.5%。
內險股續處於弱勢，平保（2318）低開0.8%，國壽（2628）低開0.4%，太保（2601）平開。
金融股方面，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）低開0.1%，滙豐（0005）低開0.2%。