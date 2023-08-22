港股升幅擴大至逾260點 醫藥股獲追捧 中升揚5.2%｜持續更新
美國股市於周一（21日）走勢個別，其中反映科技股走勢的納斯達克指數，升逾200點，道指則跌36點。亞太區股市今日（22日）普遍上揚，其中日股升逾200點，韓股升14點。
【14:24】
港股升幅午後明顯擴大，最新報17885點，升262點，國指升103點，報6133點，科指升101點，報4024點。
醫藥股上揚，翰森製藥（3692）升4%，阿里健康（0241）升2.3%。
中升（0881）升5.2%。
李寧（2331）跌3.9%。
【12:31】
港股輕微反彈，半日升28點，中午收市報17652點，科指升16點，報3938點，國指升5點，報6036點。
內房股下跌，碧桂園（2007）跌2.7%，融創（1918）跌2.1%，禹洲（1628）跌9.5%，龍湖（0960）跌1.6%，中海外（0688）跌1.3%。
內險股方面，平保（2318）跌0.8%，國壽（2628）無升跌，太保（2601）跌1.2%，新華保險（1336）跌0.4%。
內銀股方面，建行（0939）升0.7%，工行（1398）升1.5%，中行（3988）升0.8%。
科技股方面，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）跌0.3%。
港交所（0388）跌0.5%，滙豐（0005）升0.4%。
【10:43】
中升（0881）升3.6%，報22.95元，聯通（0762）升3.5%，宏橋（1378）升3.3%。
恒指最新報17737點，升114點，國指升45點，報6076點，科指升29點，報3952點。
【10:14】
碧桂園（2007）逆市向下，曾低見0.72元，見股價新低，收市報0.73元，跌1.4%。
恒指最新報17701點，升78點。
【09:38】
港股升幅擴大，曾重上17800點，恒指最新報17727點，升104點，國指升48點，報6079點，科指最新報3971點，升48點。
奧園健康（3662）盈喜，股價彈升20.7%，報0.7元。
【09:25】
恒指最新報17641點，高開18點，國指最新報6044點，高開14點，科指最新報3956點，高開33點。
科技股今早表現，阿里（9988）最新報86.35元，高開0.7%，美團（3690）高開0.8%，騰訊（0700）高開不足0.1%，快手（1024）高開1%。
內房股反彈，融創（1918）高開2.1%，碧桂園（2007）高開1.4%，龍湖（0960）高開0.5%。
內險股續處於弱勢，平保（2318）低開0.8%，國壽（2628）低開0.4%，太保（2601）平開。
金融股方面，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）低開0.1%，滙豐（0005）低開0.2%。