安踏上半年多賺近5成　股價彈逾11%｜持續更新

美國再有多間地區銀行遭降評級，觸發道指於周二（22日）低收。不過亞太區股市今日（23日）早段變化不大。



【10:53】

安踏（2020）上半年多賺近5成，今早股價升11.4%，最新報86.5元。百度（9888）升5.4%，恒地（0012）升2.9%。

恒指最新報17782點，跌8點，國指跌3點，報6094點，科指跌20點，報3980點。

【09:54】

車股仍處於弱勢，比亞迪（1211）失守220元，最新報217.2元，跌1.6%，理想汽車（2015）跌3%，小鵬（9868）跌4.9%，蔚來（9866）跌2.5%。

舜宇（2382）跌3.1%，報62.6元。

恒指最新報17747點，跌43點。

【09:27】

恒指最新報17762點，低開28點，國指跌11點，報6086點，科指跌11點，報3989點。

昨日已公布業績的百度（9888），高開1.6%，快手（1024）上季錄得經調整盈利，今早高開0.2%，騰訊（0700）高開0.3%。

恒地（0012）中期基本盈利多賺12%，今早平開。

安踏（2020）上半年多賺近5成，今早高開5.6%。

內險股方面，平保（2318）低開0.8%。