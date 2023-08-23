滬深股市低收　上證再失3100點　科指轉跌｜持續更新

美國再有多間地區銀行遭降評級，觸發道指於周二（22日）低收。不過亞太區股市今日（23日）早段變化不大。



【15:12】

內地股市低收，上證收市報3078點，跌41點，深成收市報10152點，跌222點，滬深300指數收市報3696點，跌61點，創業板收市報47點，報2038點。

港股方面，恒指升29點，最新報17820點；科指轉跌1點，報3486點。

【14:26】

恒指升幅午後擴大，最新報17918點，升127點，國指升51點，報6149點，科指升31點，報4032點。

友邦（1299）升2.9%，潤啤（0291）升2.9%，小米（1810）升2.6%。

【12:20】

港股半日升61點，報17852點，國指升22點，報6119點，科指跌2點，報3998點，成交額為425億元。

體育用品股普遍上揚，安踏（2020）升11.7%，中午收市報86.7元，李寧（2331）跌0.6%，特步（1368）升4.9%，滔搏（6110）升1.8%。

地產股方面，恒地（0012）升2.2%，新地（0016）升1.1%，新世界（0017）升1%。

科技股方面，百度（9888）升4.4%，快手（1024）升1.4%，阿里（9988）跌0.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）挫6.7%，雅居樂（3383）跌4.7%，融創（1918）跌8%，龍湖（0960）跌0.8%。

【10:53】

安踏（2020）上半年多賺近5成，今早股價升11.4%，最新報86.5元。百度（9888）升5.4%，恒地（0012）升2.9%。

恒指最新報17782點，跌8點，國指跌3點，報6094點，科指跌20點，報3980點。

【09:54】

車股仍處於弱勢，比亞迪（1211）失守220元，最新報217.2元，跌1.6%，理想汽車（2015）跌3%，小鵬（9868）跌4.9%，蔚來（9866）跌2.5%。

舜宇（2382）跌3.1%，報62.6元。

恒指最新報17747點，跌43點。

【09:27】

恒指最新報17762點，低開28點，國指跌11點，報6086點，科指跌11點，報3989點。

昨日已公布業績的百度（9888），高開1.6%，快手（1024）上季錄得經調整盈利，今早高開0.2%，騰訊（0700）高開0.3%。

恒地（0012）中期基本盈利多賺12%，今早平開。

安踏（2020）上半年多賺近5成，今早高開5.6%。

內險股方面，平保（2318）低開0.8%。