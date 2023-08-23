阿布泰據報獲泰國Big C接手　白武士擬尋求港、泰兩地上市

由林景楠創辦的連鎖百貨店「阿布泰」，近月被多番入稟追租和貨款，最新有報道指報道，「阿布泰」獲「白武士」泰國Big C接手。



《南華早報》報道，泰國連鎖超市Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul表示，Big C已經收購「阿布泰」在香港的24家店舖，將會重新命名為「Big C」。

他又指，計劃未來三年內，投資1.58億元，每年開設25間店舖，至2026年底，店舖數目增至99間。

報道又指出Big C計劃最快第四季度尋求在香港和曼谷雙重上市，籌集最高10億美元（折合約78.4億港元）資金。

報道指，Aswin Techajareonvikul曾與財政司司長陳茂波及港交所（0388）行政總裁歐冠昇見面，討論上市計劃。他表示，相信香港的增長潛力，認為香港是亞洲領先的金融中心，能夠連接東南亞與內地市場。

Big C在1993年成立，2012年在泰國證券交易所上市，其後被當地富豪蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）家族收購，在2017年退市。現時在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地，經營約2,000家零售店。