港股升幅午後擴大至逾400點 碧桂園系反彈 碧服飆10%｜持續更新
美股三大指數於周三（23日）高收，道指升184點。亞太區股市今日（24日）早段承接美股升勢而上揚。
【14:21】
港股升幅曾逾400點，最新報18229點，升383點，國指升154點，報6271點，科指升147點，報4156點。
藥明生物（2269）升10.3%。
碧桂園系反彈，碧桂園服務（6098）升10.2%，碧桂園（2007）升7.1%。
【12:27】
港股繼續反彈兼且企穩18000點。恒指最新報18186點，升341點，國指升136點，報6253點，科指升128點，報4137點，成交額約為520億元。
醫藥股表現理想，藥明生物（2269）升9.5%，中生製藥（1177）升2.4%，石藥（1093）升3.2%，藥明康德（2359）升3%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）升6.6%，融創服務（1516）升5.5%，雅生活（3319）升5%，華潤萬象（1209）升1.4%。
內房股亦上揚，碧桂園（2007）升4.3%，融創（1918）升4.5%，潤地（1109）升2.1%，世茂（0813）升12.7%。
汽車股方面，比亞迪（1211）升3%，吉利（0175）升3.6%，理想汽車（2015）升2.3%。
金礦股上揚，山東黃金（1787）升6%，紫金（2899）升3.8%，招金（1818）升6%，中國黃金（2099）升6.9%。
科技股亦獲追捧，阿里（9988）升2.9%，騰訊（0700）升2.3%，美團（3690）升5.5%，小米（1810）升4.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，港交所（0388）升3%，友邦（1299）逆市跌0.6%，報69.55元。
【11:29】
港股升幅將進一步擴大至逾300點，恒指最新報18174點，升328點，國指升130點，報6247點，科指升131點，報4140點。
藥明（2269）升8.3%，聯想集團（0992）升5.4%，周大福（1929）升5%，信義光能（0968）升4.1%。
創科（0669）跌2.4%，龍湖（0960）跌1.9%。
【09:43】
港股升幅擴大兼重上萬八關。恒指最新報18056點，升210點，國指升83點，報6200點，科指升79點，報4088點。
友邦（1299）升幅收窄至0.1%，報70.05元。
建行（0939）升1%，國壽（2628）升1.1%。
【09:27】
恒指最新報17992點，高開146點，國指高開45點，最新報6163點，科指最新報4057點，高開48點。
科技股今早表現較佳，百度（9888）最新報132元，高開2.8%，快手（1024）高開0.4%，美團（3690）高開1.2%，騰訊（0700）高開0.9%。
內房股方面，碧桂園（2007）平開，融創（1918）高開2.3%，龍湖（0960）高開1.9%。
銀行股方面，滙豐（0005）高開0.2%。
金融股方面，友邦（1299）今早已公布中期業績，最新報71.7元，高開2.5%。國壽（2628）高開1.2%，建行（0939）高開0.7%。