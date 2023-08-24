港股延升勢全日升366點　重上18200點　碧桂園孖寶飆逾1成

美股三大指數於周三（23日）高收，道指升184點。亞太區股市今日（24日）早段承接美股升勢而上揚。



【16:36】

港股延續升勢，全日升逾300點，並企穩18200點，當中碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）表現最標青，兩者升幅均達1成。

恒指收市報18212點，升366點，國指升150點，報6267點，科指升149點，報4158點，成交額為1,015.2億元。

醫藥股亦有好表現，藥明生物（2269）升8.5%，中生製藥（1177）升1.7%，石藥（1093）升3%。

科技股方面，美團（3690）在業績公布前獲追捧，升7.4%。阿里（9988）升2.6%，騰訊（0700）升2.3%，阿里（9988）升2.6%，百度（9888）升4.7%。

消費股方面，潤啤（0291）升4.2%，百威（1876）升0.4%，海底撈（6862）升3.3%，安踏（2020）升2.9%。

金融股方面，友邦（1299）逆市跌0.4，滙豐（0005）升0.8%。

【15:16】

內地股市高收，上證收市報3082點，升3點，深成收市報10256點，升103點，滬深300指數收市報3723點，升26點，創業板指數收市報2064點，升25點。

港股方面，恒指最新報18198點，升352點，國指升140點，報6257點，科指升141點，報4150點。

【14:21】

港股升幅曾逾400點，最新報18229點，升383點，國指升154點，報6271點，科指升147點，報4156點。

藥明生物（2269）升10.3%。

碧桂園系反彈，碧桂園服務（6098）升10.2%，碧桂園（2007）升7.1%。

【12:27】

港股繼續反彈兼且企穩18000點。恒指最新報18186點，升341點，國指升136點，報6253點，科指升128點，報4137點，成交額約為520億元。

醫藥股表現理想，藥明生物（2269）升9.5%，中生製藥（1177）升2.4%，石藥（1093）升3.2%，藥明康德（2359）升3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升6.6%，融創服務（1516）升5.5%，雅生活（3319）升5%，華潤萬象（1209）升1.4%。

內房股亦上揚，碧桂園（2007）升4.3%，融創（1918）升4.5%，潤地（1109）升2.1%，世茂（0813）升12.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升3%，吉利（0175）升3.6%，理想汽車（2015）升2.3%。

金礦股上揚，山東黃金（1787）升6%，紫金（2899）升3.8%，招金（1818）升6%，中國黃金（2099）升6.9%。

科技股亦獲追捧，阿里（9988）升2.9%，騰訊（0700）升2.3%，美團（3690）升5.5%，小米（1810）升4.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，港交所（0388）升3%，友邦（1299）逆市跌0.6%，報69.55元。

【11:29】

港股升幅將進一步擴大至逾300點，恒指最新報18174點，升328點，國指升130點，報6247點，科指升131點，報4140點。

藥明（2269）升8.3%，聯想集團（0992）升5.4%，周大福（1929）升5%，信義光能（0968）升4.1%。

創科（0669）跌2.4%，龍湖（0960）跌1.9%。

【09:43】

港股升幅擴大兼重上萬八關。恒指最新報18056點，升210點，國指升83點，報6200點，科指升79點，報4088點。

友邦（1299）升幅收窄至0.1%，報70.05元。

建行（0939）升1%，國壽（2628）升1.1%。

【09:27】

恒指最新報17992點，高開146點，國指高開45點，最新報6163點，科指最新報4057點，高開48點。

科技股今早表現較佳，百度（9888）最新報132元，高開2.8%，快手（1024）高開0.4%，美團（3690）高開1.2%，騰訊（0700）高開0.9%。

內房股方面，碧桂園（2007）平開，融創（1918）高開2.3%，龍湖（0960）高開1.9%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開0.2%。

金融股方面，友邦（1299）今早已公布中期業績，最新報71.7元，高開2.5%。國壽（2628）高開1.2%，建行（0939）高開0.7%。