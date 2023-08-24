港股有望反彈　但前景仍難測｜許繹彬

港股本周跌穿五月份低位18044點後不但未見起色，更進一步尋底，曾低見過17573點，返回上年12月水平，港股的持續弱勢不禁令投資者感到心灰意冷，未來前景不敢猜想。一眾投資者相信已經不敢盼望港股能追美趕日，連返回20000點的基本水平，都有「遙不可及」的感覺。

導致港股再一次掉下萬丈深淵的原因，相信是由於內房所發酵出來的問題繼續擴大，解決燃眉之急的靈丹必然是國家政策出手。而國家確實在本周曾伸出援手，由於中國經濟再出現惡化的跡象，國內首7個月財政收入為第二季以來最弱，反映事態嚴重，國家便作出維穩國內財務措施，降低實體經濟融資成本是可控的做法。中國人民銀行日前罕有進行非對稱減貸息，對一年期貸款市場報價利率（LPR）降0.1厘，以解決市場上的現金流問題，惟投資者一直期待與樓按有關的5年期以上LPR，仍然沒有變動，減輕供樓負擔變相可挽救樓市的措施，再一次「失望而回」。加上，國內除在本月28日調低印花稅盼能激活資本市場交易外，新措施未包括「T+0」交易機制，市場上普遍認為只減印花稅未能直接將疲弱的資本市場進一步改善。在上述兩項政策出台後，因被市場認為未有針對當前因內房危機而產生的火燒連環船的問題，令外資毫不留情地連續11日瘋狂沽A股，驅使Ａ股市場持續不振，反覆尋底；港股自身已經處於高危的狀態，受到Ａ股進一步拖累，繼續尋底實屬自然反應。

筆者認為，國內釋出有效的挽救方案才能扭轉國內疲弱的經濟，相信這亦是投資者這大半年每天所憧憬的。一般投資者均認為恒大（3333）問題一定會有終極的解決方案，然而，直到現在，依然是空談及空想。如今，港股跌至9個月低位已是鐵一般的事實，正因元氣大傷，持續低迷的情況相信短期內難以扭轉。更因投資者在毫無防範下，投資組合跌到難以置信的低位，因而出現信心危機，引致港股逢反彈至某些心理關口，沽壓便會顯得沉重。相信未來港股的反覆波動在國內未有實質政策出台前難以改善，筆者提醒各位投資者務必要格外留神，下周適逢期指結算，港股在持續低迷的情況下，可能會有夾淡倉的情況出現，但相信只屬技術反彈，前景仍難以推算。如投資者有此想法，建議可以短炒反彈力強的股份，美團（3690）及騰訊（0700）一向被視為彈力十足份子。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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