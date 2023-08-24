金發局報告提6項重點　為金融業培育人才

金發局今日（24日）發表題為 《培育當代青年人才，引領香港金融服務業的穩健未來》的研究報告。



金發局指出人才一直是香港作為國際金融中心成功的支柱。延續一直致力於推動金融服務業的人力資源發展方向，金發局進行了一項研究，探討不斷演變的人才佈局、現行的招聘趨勢，以及本港青年人才和金融專才在行業內的就業情況。金發局透過一系列的文獻研究、與資深金融行業領袖和大學就業諮詢人員的訪談及焦點小組討論，以及對大學生和青年從業員的問卷調查，在報告提出了一系列培育人才的措施，以引領行業未來穩健發展。

金發局主席李律仁表示：「在全球化和科技進步的推動下，市場格局的變化正在重塑要維持金融服務業競爭力的所需能力。此外，年青一代在職場上心態及抱負的轉變也帶來了新挑戰。金融服務業必須在人才培育策略上創新，以確保團隊能夠應對不斷變化的角色。」

李律仁補充：「香港的金融服務業正面臨重要的發展機遇，配合大灣區提供潛在人才和資本的契機，業界應積極推動人才發展策略以抓緊機遇。」他重申香港作為區域人才中心的地位：「我們致力於培育强大的專業人才庫，以強化香港金融服務業的持續增長與繁榮發展。」

有賴業界各方持份者的參與，就如何協助本港的大專生以及有志向的年青專才更好地提升自身能力，並在金融業中取得成功提供建議。報告提出以下六大重點建議：（一）將軟技能培訓納入中學及大學的選修或基礎課程；（二）透過體驗實際工作環境，培育正向成長思維，發揮學生潛力優勢。政府可以考慮資助「職場體驗計劃」並指定機構負責開展及管理計劃，安排學生參觀在香港和其他大灣區城市的金融企業；（三)政府可以主動或與業界協調，為來自不同背景的學生提供獎學金到海外留學；（四） ：政府可以設計及／或贊助針對海外學生來港就讀的資助計劃，吸引更多國際學生，令學生群體更多元化；（五）政府致力向年青專業人士推廣香港的大學、實習及就業機會；及（六）本港大學的大灣區校園與香港各持份者緊密合作，共同設計合適的課程，為本地金融市場培育專業人才。