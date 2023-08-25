新世界挫逾半成　港股跌幅午後收窄至不足百點｜持續更新

美國國債孳息率再次回升，觸發美國股市於周四（24日）三大指數悉數跌逾1%，其中道指跌373點收市。亞太區股市今日（25日）早段承接美股跌勢，其中日股挫逾400點，32000點已失守。



【13:57】

港股跌幅收窄，最新報18117點，跌94點，國指跌23點，報6244點，科指跌52點，報4105點。

新世界（0017）曾挫逾6%，最新報16.32元，跌5.8%，周大福（1929）跌2.6%。

【12:22】

港股今早回吐，跌幅曾逾200點，及一度失守18000點。

恒指中午收市報18024點，跌187點，國指跌64點，報6202點，科指跌82點，報4075點。

科技股今早普遍受壓，美團（3690）業績後股價下挫，今早瀉5.2%，報132.7元。騰訊（0700）跌1.2%，阿里（9988）跌2%，百度（9888）跌1.2%。網易（9999）跌5%。

地產股方面，新世界（0017）跌3.2%，恒地（0012）跌0.2%，長實（1113）逆市升0.8%。

消費股方面，周大福（1929）跌2.3%，潤啤（0291）跌1.4%。

金融股同樣處於弱勢，滙豐（0005）低開0.9%，友邦（1299）跌2.8%。

不過內房及物管股逆市攀升，碧桂園服務（6098）飆7.8%，碧桂園（2007）升5.2%。

【09:53】

港股今早曾再次失守18000點，恒指最新報18017點，跌194點，國指最新報6197點，跌70點，科指跌67點，報4090點。

新奧能源（2688）瀉13.2%，昨日已公布業績的網易（9999）挫半成，美團（3690）跌3.5%。

【09:28】

恒指最新報18037點，低開174點，國指最新報6199點，低開68點，科指最新報4087點，低開70點。

晶片股今早表現疲弱，中芯（0981）低開1%﹑華虹半導體（1347）低開1.1%。

科技股方面，百度（9888）低開2.2%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）昨日收市後公布中期業績，今早低開3.4%，阿里（9988）低開2%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開1.3%，龍湖（0960）低開0.1%。

金融股方面，友邦（1299）低開1.4%。