港股曾失萬八點 新奧瀉13% 網易業績後挫半成｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國國債孳息率再次回升，觸發美國股市於周四（24日）三大指數悉數跌逾1%，其中道指跌373點收市。亞太區股市今日（25日）早段承接美股跌勢，其中日股挫逾400點，32000點已失守。
【09:53】
港股今早曾再次失守18000點，恒指最新報18017點，跌194點，國指最新報6197點，跌70點，科指跌67點，報4090點。
新奧能源（2688）瀉13.2%，昨日已公布業績的網易（9999）挫半成，美團（3690）跌3.5%。
【09:28】
恒指最新報18037點，低開174點，國指最新報6199點，低開68點，科指最新報4087點，低開70點。
晶片股今早表現疲弱，中芯（0981）低開1%﹑華虹半導體（1347）低開1.1%。
科技股方面，百度（9888）低開2.2%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）昨日收市後公布中期業績，今早低開3.4%，阿里（9988）低開2%。
內房股方面，碧桂園（2007）低開1.3%，龍湖（0960）低開0.1%。
金融股方面，友邦（1299）低開1.4%。