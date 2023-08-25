港股跌逾200點兼失守18000點　新世界瀉逾半成　碧桂園系逆市揚

美國國債孳息率再次回升，觸發美國股市於周四（24日）三大指數悉數跌逾1%，其中道指跌373點收市。亞太區股市今日（25日）早段承接美股跌勢，其中日股挫逾400點，32000點已失守。



【16:25】

港股終止連日升勢，全日跌逾200點，並失守萬八點。

恒指收市報17956點，跌255點，國指跌92點，報6175點，科指跌99點，報4058點，成交額為813億元。

新世界（0017）跌5.8%，收市報16.32元，同系周大福（1929）跌3%。至於新世界旗下新創建（0659）則平收。

內地出招支持樓市，碧桂園（2007）跌5.2%，龍湖（0960）升1.7%，萬科（2202）升1.6%。融創（1918）跌3.3%。

物管股亦獲追捧，碧桂園服務（6098）升5.3%，融創服務（1516）升3.4%，世茂服務（0873）升1.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.3%，騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）跌5.6%，網易（9999）跌6.7%。

金融股方面，滙豐（0005）收市報0.8%，報58.4元。

【15:04】

內地股市低收，上證收市報3064點，跌18點，深成收市報10130點，跌125點，滬深300指數收市報3709點，跌14點，創業板指數收市報2040點，跌24點。

港股跌幅再次擴大，恒指最新報17977點，跌234點，國指跌78點，報6189點，科指跌90點，報4067點。

【13:57】

港股跌幅收窄，最新報18117點，跌94點，國指跌23點，報6244點，科指跌52點，報4105點。

新世界（0017）曾挫逾6%，最新報16.32元，跌5.8%，周大福（1929）跌2.6%。

【12:22】

港股今早回吐，跌幅曾逾200點，及一度失守18000點。

恒指中午收市報18024點，跌187點，國指跌64點，報6202點，科指跌82點，報4075點。

科技股今早普遍受壓，美團（3690）業績後股價下挫，今早瀉5.2%，報132.7元。騰訊（0700）跌1.2%，阿里（9988）跌2%，百度（9888）跌1.2%。網易（9999）跌5%。

地產股方面，新世界（0017）跌3.2%，恒地（0012）跌0.2%，長實（1113）逆市升0.8%。

消費股方面，周大福（1929）跌2.3%，潤啤（0291）跌1.4%。

金融股同樣處於弱勢，滙豐（0005）低開0.9%，友邦（1299）跌2.8%。

不過內房及物管股逆市攀升，碧桂園服務（6098）飆7.8%，碧桂園（2007）升5.2%。

【09:53】

港股今早曾再次失守18000點，恒指最新報18017點，跌194點，國指最新報6197點，跌70點，科指跌67點，報4090點。

新奧能源（2688）瀉13.2%，昨日已公布業績的網易（9999）挫半成，美團（3690）跌3.5%。

【09:28】

恒指最新報18037點，低開174點，國指最新報6199點，低開68點，科指最新報4087點，低開70點。

晶片股今早表現疲弱，中芯（0981）低開1%﹑華虹半導體（1347）低開1.1%。

科技股方面，百度（9888）低開2.2%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）昨日收市後公布中期業績，今早低開3.4%，阿里（9988）低開2%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開1.3%，龍湖（0960）低開0.1%。

金融股方面，友邦（1299）低開1.4%。