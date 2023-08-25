金管局：正研究存款存款代幣化　暫未有推出時間表

金管局2021年完成金融科技應用評估，發現銀行業廣泛應用合規科技，應用率達84%，應用在信用風險、流動風險、業務運作風險、網路安全、外匯交收、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面。



觀察結果也顯示，財富科技、保險科技及綠色科技等金融科技領域，以及人工智能與分布式分類帳技術等科技類別，均可進一步發展且潛力巨大。

當中分布式分類帳技術及綠色金融目前應用率僅為30%。金管局副總裁阮國恒表示，預計未來三年該兩方面應用增幅分別高達1.25倍及1.2倍，而財富科技及保險科技目前應用率為40%，預計增幅為30至40%，人工智能目前應用率為60%，預計增幅為47%。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，分布式分類帳技術應用包括代幣化資產，除了債券，目前正在研究存款及股票代幣化，未來有機會拓展至證券、樓宇、按揭產品代幣化。

他指出，關於存款代幣化，目前已有銀行內部進行跨行或者分行之間，用以支付。金管局目前未有推出時間表，預計不會所有存款均代幣化，小市民不必憂慮。金管局目前正研究為數碼港元或穩定幣建立監管框架，而存款代幣化方面研究會與數碼港元平衡進行，後者正與多家機構進行場景測試等工作。