債息急升新世界股價回到03年　細說兩大「索命符」｜鄭昆侖

上世紀90年代有一套名為《古惑仔3之隻手遮天》的電影，其中有一幕是社團人仕出席拍賣晚宴，宴會中「大飛」跟「烏鴉」說「我鐘意你！以前呢我就至喺口臭。自從你出現咗之後呢，你就喺King of the 臭口，我就變咗Gentleman」。2週之前領展（0823）CEO王國龍因為在平均價42.4港元沽出大量單位，一度引起市場關注，市價亦跌至38.5港元。相信去到8月25日，王國龍大概可以鬆一口氣。

原因是，市場以及傳媒的「主流興趣」已轉移至新世界發展（0017）的信貸事宜（Credit Issue）身上。如果筆者是王國龍，我就會大方地跟鄭志剛說一句「我鍾意你」。8月25日新世界發展的股價已挫至16.32港元水平，又或者是接近2003年12月的水平，可謂是時光倒流20年。

「按物業借錢」謠言難以核實，惟新世界的債息急升就是「硬事實」

近日坊間有人發佈一個謠言，指出某債務比率很高（債台高築）的本地上市地產集團（大股東是某本地超級家族）將旗下物業（例如商場、寫字樓）作為扺押品借錢。根據該謠言，相關融資成本（Funding Cost）達到11厘至12厘水平。

由於主流本地上市地產公司之中以新世界發展（新世界）的負債比率為最高，因此不少人會特別關注新世界的情況。新世界已在8月25日收市後否認了相關傳聞。

截至2022年12月31日，新世界的付息債務水平達到1,917億港元左右。另外，集團已發行的永續證券（Perpetual Securities）涉金額474億港元左右。集團也持有現金約532億港元左右。普通股份股東應佔的股本約為2,025億港元。

「淨負債 / 股本（Net Debt / Equity)」比率達68.4%左右。儘管永續證券嚴格上不算是債務，但是一旦新世界停止或延遲向永續證券持有人支付現金分派，這不會構成違約（Default）但是會令集團的融資成本進一步上升。因此，新世界的事實上（De facto)「淨負債 / 股本」比率應該高達91.9%。

向母公司「周大福（控股）有限公司 / 周大福企業」出售新創建（0659）股權之後，新世界將獲得約218億港元的現金。新世界擬派發1.59港元的每股特別息。扣除特別息之後，新世界的淨現金進帳是178億港元左右。即使計入這一筆178億港元的現金收入，新世界的De facto「淨負債 / 股本」仍高達83%。

現時新世界在債券市場已發行了債券以及永續證券。相關息率在近幾個星期明顯上升。其中一隻6.25%永續證券（美元）的息率（Yield)已急升至約13.9厘水平。在8月14日（亦即上述坊間謠言被廣泛傳播之前7-9天左右），當時息率已是不低的9.6厘水平。

上述的坊間謠言所指的某地產企業涉11至12厘的融資成本，其實很貼近新世界永續證券的融資成本。換句說話，就算新世界沒有將旗下物業進行扺押式融資，金融市場已經開始認為新世界的信貸狀況出了「不細的問題」。

新世界的De facto「淨負債 / 股本」仍高達83%。﹙資料圖片﹚

新世界的債券及永續證券市價息率，已達「垃圾債券」級別

作為對比，長江基建（1038）、希慎（0014）、香港機管局所發行的永續證券最新的息率水平分別為5.7厘、6.7厘、5.6厘左右。換句說話，新世界永續證券的融資成本涉7.9%左右的風險溢價（Risk Premium)。如果你跟我說新世界的財政狀況完全沒有問題，真是「搵鬼信」（話時話，現時已是農曆七月了）。

另外，新世界的一隻2026年3月到期的債券（港元），債券息率已上升至7.7厘左右。在2023年4月底，當時息率僅為5.9厘左右。

作為對比，太古地產（1972）以及煤氣（0003） 的2026年到期債券（港元），債息僅為4.7厘左右。對於違約風險較低的新世界中期債券，也涉3%左右的風險溢價。

如果使用一隻美國高收益債券（High Yield Bond）指數的參考債息指標（ICE BofA US High Yield Index Effective Yield）作為參考，美國的垃圾債券（Junk Bond）普遍涉8.45厘的債息水平。似乎現時新世界的債券接近「垃圾債券」級別了。

長實的「深水炸彈」+ 美國仍在加息：可能是新世界的「索命符」

除了企業債務水平偏高之外，新世界的業務性質也是一個風險因素。作為香港的主要地產發展商之一，新世界的現金流很依靠售樓收入。

自從今年3月起將屯門樓盤項目「飛揚」降價發售、8月初又將油塘新盤「親海駅」的發售價設成低於同區樓盤17%之後，長實（1113）已向香港樓市拋下了2大個「深水炸彈」。換句說話，對於其他地產商而言，可見將來需要將售價下調10-25%（相對於2023年年初），否則難以有效地出售住宅樓單位。

對於現金水平極為充裕的信置（0083）來說，即使未來3年一個單位也不出售，基本上沒有大問題的。相反，對於債務水平偏高的新世界，時間似乎並不是朋友了。

另外，美國聯儲局（Federal Reserve)剛剛在Jackson Hole年會中明確地指出美國會繼續加息，以便控制通脹。換句說話，一直主觀地認為美國很快會減息的人仕再一次被「狠狠的打臉」。這班一直在「FF美國會減息」的人仕可能包括1）近年看好本地樓市的地產代理 （俗稱AA）、2）深信「樓市只升不跌」的置業者、3）一直認為美國會減息而重倉長期債券的投資者、4）債務沉重的企業、個體戶（尤其是借入浮息債（包括樓宇按揭）的一批人）、又或者是5）認為美國高息不會持續而「人為壓低」樓宇按揭息率的本地銀行。

不排除到2024年年中之前，美國的基準利率水平仍然高於5厘水平（隨時見5.5厘以上）。對於風險水平不斷升温的本地住宅樓房地產市場，相信「De Facto融資水平」隨時會升至7厘或以上（除非聯繫匯率制度出現結構性轉變）。

新世界的債市融資水平近期急升，或者可能只是一個「警號」而已。長實執行董事趙國雄近日發表了「賣得快好世界，行快一步，理想早啲達到」的言論，似乎並不只是「講下笑」。

至於新世界的命運，其實很視乎母公司「周大福企業」的財政狀況、以及其「協助新世界發展」的意向。所以呢，都是要問番周大福了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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