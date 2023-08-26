上市公司淨增長數嚇人 港資本市場遲早如禿頭般萎縮︱刁佬

話說編輯大人問刁佬近年被聯交所DQ退市的上市公司係咪好多，梗係多啦但究竟幾多，真係計一計先知，呢個任務刁佬就交畀暑假曇花一現的Intern實習生做下。

唔做由自可，一做嚇死人，睇完數據實在倒抽一口涼氣。近五年新上市公司大幅減少，與此同時被DQ的公司數目上升，2018新上市數目最多，合共有209間，除牌數目只有21間，當年淨增長188間上市公司，不過近呢三年，新上市公司數目唔過百，而聯交所依然對無法公告財務數據及業務不足的各界上市仝人進行嚴打，以求快狠準重點對中小型上市公司除牌。所以去年上市公司淨增長數目只有14間（上咗91間，落咗77間）。近三年上市公司數目增長不足2%，近年公司上市數目少，但被除牌的上市公司持繼上升，據刁佬不正式的行業調查所示，雖然聯交所近年努力，市場中具有潛在除牌風險的上市公司數量仍然驚人，有過百之數。此消彼長，咁樣數落去，好快無乜新公司上市，無新血補充之下市場就會萎縮。

家陣市場就好似老爺的頭髮，雖然一兩條白頭髮（不良上市公司），其實剪咗佢就得，點知引起恐慌，手起刀落成塊剷青。近年世道不穏，市埸好多商家都慨嘆生意難撈，市場就好似身體一樣，健康唔好頭髮自然生得少，如果刀手仲要剷青，真係擔心新不敷舊，舊頭髮甩下甩下無哂。家下經濟又唔知幾時先至好，就好似已經地中海差少少就禿頭仲要生活唔健康，頂住個大肚腩，應該好快心臟病發。

聯交所近年喜好的「高大上」公司上市，在大浪見證之下間間市值近乎腰斬，仲出現啓明醫療(2500)、恒大物業(6666)及一衆內房物管股精英。刁佬知道高一呎魔高一丈，新政再厲害都無可能杜絕老千。只會催生出志向更高的大賊。

正如幾日前恒隆地産(0101)董事長陳啟宗在博鰲房地產論壇上話齋：「以往30年應該破産的沒有破産，你熬過去不是因爲你本領大，是因爲政府不願意你破産，給了你一次又一次的機會。」現在「高大上」公司更容易上市，復牌又容易，「你上到市又復到牌不是因為你本領大，是因為聯交所不願意你破産，給了你一次又一次的機會。」

上星期三，即8月9日美國總統拜登（Joe Biden）已簽署行政命令，限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術的對華投資，賦權政府部門審查，並要求政府通報其他科技領域的資金情況。命令列出了監管某些「受關注國家」的投資，幷在單獨的附件中列明中國、香港和澳門，路透社形容為「初步目標」。

呢批公司去唔到美國上市，香港國際金融中心的集資功能又因地沿政治開始弱化，遠見只有三日的聯交所，最近搞特專科技企業上市，唔知會有咩成績。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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