《中國好聲音》停播　母企星空華文再瀉26%｜持續更新

美國三大指數於上周五（25日）無懼聯儲局在年內或再有加息機會高收，其中反映科技股走勢的納指更跑贏道指。加上內地於周日（27日）宣布從今日（28日）起削減股票交易印花稅，以及股票交易經手費亦告下調。亞太區股市今早普遍上揚月2其中日股勁升逾400點，重上32000點。



【11:42】

浙江衛星日前宣布停播《中國好聲音》，累及製作該節目的星空華文（6698）表現，今早曾失守40元，最新報40.45元，瀉25.9%。

【10:44】

內房股普遍上揚，碧桂園（2007）升8.6%，融創（1918）升4.5%，世茂（0813）升5.1%，龍湖（0960）升2.4%。

恒指升377點，最新報18333點，科指升132點，報4191點。

【09:59】

恒指最新報18341點，升384點，國指升155點，報6330點，科指最新報4195點，升136點。

港交所（0388）最新報306.6元，升6.6%。

碧桂園（2007）最新報0.85元，升4.9%。

【09:36】

內地推出多項措施刺激股市，券商股今早抽升，信証（6030）升5.5%，中國銀河（6881）升6.7%。

香港政府擬研究提高股市流動性，港交所（0388）重上300元，升6%。

內房股方面，碧桂園（2007）升7.4%，龍湖（0960）升5.5%。

港股升幅收窄427點，恒指最新報18383點，國指升164點，報6340點。

【09:28】

恒指高開562點，報18519點，國指高開232點，報6407點，科指高開198點，報4257點。