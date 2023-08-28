港股升174點　恒大復牌瀉近8成　中國好聲音停播星空華文挫45%

美國三大指數於上周五（25日）無懼聯儲局在年內或再有加息機會高收，其中反映科技股走勢的納指更跑贏道指。加上內地於周日（27日）宣布從今日（28日）起削減股票交易印花稅，以及股票交易經手費亦告下調。亞太區股市今早普遍上揚月2其中日股勁升逾400點，重上32000點。



【16:23】

港股今日高開低走，雖然成功收復萬八關，但是大市全日升幅不足200點。

恒指收市報18130點，升174點，國指升70點，報6246點，科指升68點，報4127點，成交額為1,010億元。

內地推出多項措施刺激股市，不過券商股走勢個別，信証（6030）跌1.2%，中國銀河（6881）升2.6%，國泰君安（2611）升2%。

香港政府擬研究提升港股流動性，港交所（0388）升3.3%。

科技股方面，阿里（9988）及騰訊（0700）均升1.6%，美團（3690）升1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，友邦（1299）升1.1%。

異動股方面，TCL電子（1070）挫20.9%；星空華文（6698）瀉45%，今日復牌的恒大（3333）跌78.8%。

【15:07】

內地股市高收，上證收市報3098點，升34點，深成收市報10233點，升102點，滬深300指數收市報3752點，升43點，創業板收市報2060點，升19點。

港股方面，恒指升227點，最新報18184點，國指升90點，報6266點，科指升82點，報4141點。

【14:20】

港股維持逾200點升幅，最新報18193點，升237點，國指升99點，報6274點，科指升94點，報4153點。

新奧（2688）逆市挫4.3%，新世界（0017）跌2.2%。

【13:32】

《中國好聲音》製作公司星空華文（6698）跌勢未止，一度失守37元，最新報37.05元，瀉32%，成交額為1.37億元。

【13:17】

港股升幅午後收窄，恒指最新報18203點，升247點，國指升100點，報6275點，科指升87點，報4146點。

碧桂園（2007）升8.6%，報0.88元。

【12:15】

內地出招撐股市，觸發今早中﹑港股市上揚，其中上證升逾2%，港股半日超過300點。

恒指收市報18260點，升304點，國指升127點，報6303點，科指升110點，報4169點，成交額為633億元。

港交所（0388）企穩300元，中午收市報300.2元，升4.4%。

券商股今日亦獲投資者追捧，信証（6030）升1.2%，中國銀河（6881）升4.6%，廣發証券（1776）升2.3%。

車股上揚，比亞迪（1211）升2.1%，小鵬（9868）升12.9%，蔚來（9866）升6%。

內房股造好，碧桂園（2007）升8.6%，潤地（1109）升1.3%，龍湖（0960）升0.2%，世茂（0813）升3.4%。

科技股上揚，阿里（9988）升2.5%，騰訊（0700）升2.1%，美團（3690）升2.6%。

至於《中國好聲音》製作公司星空華文（6698），逆市瀉27.5%，報39.6元。

【11:42】

浙江衛星日前宣布停播《中國好聲音》，累及製作該節目的星空華文（6698）表現，今早曾失守40元，最新報40.45元，瀉25.9%。

星空華文於上周五（25日）表示，全力支持浙江衛視的決定及行動；並指出公司及該綜藝節目的相關製作團隊成員積極配合及提供一切協助，以便調查。

【10:44】

內房股普遍上揚，碧桂園（2007）升8.6%，融創（1918）升4.5%，世茂（0813）升5.1%，龍湖（0960）升2.4%。

恒指升377點，最新報18333點，科指升132點，報4191點。

【09:59】

恒指最新報18341點，升384點，國指升155點，報6330點，科指最新報4195點，升136點。

港交所（0388）最新報306.6元，升6.6%。

碧桂園（2007）最新報0.85元，升4.9%。

【09:36】

內地推出多項措施刺激股市，券商股今早抽升，信証（6030）升5.5%，中國銀河（6881）升6.7%。

香港政府擬研究提高股市流動性，港交所（0388）重上300元，升6%。

內房股方面，碧桂園（2007）升7.4%，龍湖（0960）升5.5%。

港股升幅收窄427點，恒指最新報18383點，國指升164點，報6340點。

【09:28】

恒指高開562點，報18519點，國指高開232點，報6407點，科指高開198點，報4257點。