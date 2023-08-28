阿里巴巴「九月採購節」將開鑼　報名港商增兩倍

阿里巴巴（9988）將於下月1日起，舉行為期一個月的「九月採購節」。集團旗下交易平台（Alibaba.com）香港區負責人文成樑表示，報名參與的本港商家數量按年增200％，當中有三成商家屬首次參與，主要參展商為經營電子數碼產品（3C）業務。

珠寶等奢侈品業轉型 探索電商銷售

除此之外，運動與遊戲娛樂產品、家居清潔產品等領域，受疫情催化下，亦成為本次採購節新興關注的項目。值得留意的是，珠寶、鐘錶等奢侈品行業亦同尋求變革轉型，探索電商銷售新路徑，同成為另一較多參與採購節的參展商。文成樑指，「統計署最新5月公布數字，珠寶成品出口貨值按年有近38.8%增幅，證明珠寶需求非常大。」

文成樑又稱，現時平台成交相當理想，Alibaba.com香港區域成交額，由年初至今增長達雙位數字，其中香港區經營10年或以上供應商，佔整體一成多，經營5年或以上供應商佔整體近三成，反映平台愈來愈受本地供應商重視。

阿里巴巴（9988）將於下月1日起，舉行為期一個月的「九月採購節」。（盧翊銘攝）

東盟、中東或成新興市場

故此，在今年的採購節，集團亦為香港商家提供多項服務，包括線上及現場直播支援、90天內最低價保證、Verified Supplier 金品誠企認證服務、跨境保險方案等，以助港商出口貨品。

隨著復常下社交活動恢復，社會氣氛好轉，香港出口商信心指數在2023年第二季升至47.8，創兩年新高。文成樑對前景樂觀，認為有望看到出口訂單顯著增加。同時，東盟、中東等地區貿易發展潛力龐大，也將有望開發成新興市場資源。