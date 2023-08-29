港股升幅擴至300點　比亞迪開引擎衝高4%　吉利升3%｜持續更新

美國股市於周一（28日）延續上日升勢，其中道指揚逾200點，企穩34500點。亞太區股市今日（29日）早段上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段油價及金價均未見有太大變動。



【11:02】

港股升幅進一步擴大至300點，恒指最新報18429點，升298點，國指升111點，報6357點，科指升86點，報4214點。

比亞迪（1211）升4.6%，新奧能源（2688）升4.3%，港交所（0388）升4%。

網易（9999）升3.5%，中海外（0688）升3.3%，中芯（0981）升3.1%，吉利（0175）﹑中信（0267）及翰森（3692）均升3%。

【10:07】

港股升幅擴大，最新報18325點，升194點，國指升67點，報6313點，科指升49點，報4176點。

碧桂園（2007）升4.9%，港交所（0388）升3.2%，中海外（0688）升3.1%，碧桂園服務（6098）升2.8%。

周一復牌的恒大（3333），最新報0.33元，跌5.7%。

【09:29】

恒指高開130點，報18261點，國指高開55點，報6301點，科指高開42點，報4170點。

科技股上揚，阿里（9988）升1.3%，美團（3690）升1.4%，即將公布業績的小米（1810），今早平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，港交所（0388）升0.9%。

已於周一公布業績的比亞迪（1211），高開1.6%，小鵬（9868）高開1%。

內房股方面，恒大（3333）未止跌，低開14.3%，碧桂園（2007）高開2.5%。

連跌多日的星空華文（6698），今早高開3.7%。