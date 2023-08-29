信和全年多賺2%至58億元　全年派息58仙　淨現金近420億元

信和置業（0083）公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔基礎溢利為60.88億元，按年跌6.8%，計及非現金投資物業重估虧損，年內股東應佔溢利為58.49億元，按年升2%。派末期息43仙，按年增加2.4%，連同中期息全年派息58仙。



公司指出從今年1月至8月15日，應佔物業銷售總額逾47億元。公司亦指出入賬的合約銷售總額為130億元，當中66億元會在2023至24年財政年度上半年入賬。

公司亦指出截至今年6月底，持有淨現金419.67億元，可受惠於高息環境。

隨著中國內地與香港全面通關，本財政年度下半年的經濟環境尤其是商舖物業、住宅物業、停車場車位及工業物業的情況顯著改善，下半年的總租金收益從上半年的下降3.8%回升為正向增長1.6%。

未來推售多個具吸引的新住宅項目，其中四個已獲發預售樓花同意書的項目分別為位於將軍澳的凱柏峰III、元朗的柏瓏III、中環的ONE CENTRAL PLACE及黃竹坑的海盈山。集團預期有另一個住宅項目將於二零二三╱二零二四財政年度獲發預售樓花同意書，為油塘通風樓物業發展項目。

信和置業主席黃志祥表示：「營商環境逐步回復正常，加上利率前景日趨清晰，將為市場復甦增添動力，並為香港住宅市場提供支持。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。」