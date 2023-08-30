內房股上揚　比亞迪飆逾4%　領港股半日漲109點｜持續更新

美國股市於周二（29日）延續上日升勢，在Tesla等科技股帶動下，納指及標準普爾指數均錄得逾1%升幅，至於道指則升292點或0.85%收市，企穩34800點。亞太區股市今日（30日）早段上揚。



【12:24】

港股再度上揚，恒指半日升109點，中午收市報18593點，國指升15點，報6402點，科指跌8點，報4226點，成交額為608億元。

內房股上揚，龍湖（0960）升3%，潤地（1109）升2.9%，中海外（0688）升2.5%。融創（1918）跌1%，碧桂園（2007）跌1.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌2.2%，融創服務（1516）升0.8%，中海物業（2669）升0.2%，華潤萬象（1209）無升跌。

車股方面，蔚來（9866）跌7.2%，北汽（1958）跌1.8%，小鵬（9868）升0.3%，比亞迪（1211）升4.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.8%，港交所（0388）升2%，友邦（1299）升1%。

【11:05】

港股升幅明顯收窄，恒指最新報18565點，升81點，國指升3點，報6390點，科指跌7點，報4227點。

內房股上揚，龍湖（0960）升3.7%，潤地（1109）升2.9%，中海外（0688）升2.6%，碧桂園（2007）逆市跌1.1%。

【10:14】

地產股上揚，新世界（0017）飆5.2%，最新報17.38元，新地（0016）升1.7%，信置（0083）升2.6%，太地（1972）升0.6%。

恒指最新報18710點，升226點。

【09:56】

恒指最新報18708點，升224點，國指升69點，報6456點，科指升77點，報4312點。

中芯（0981）升4.4%，舜宇（2382）升3.3%，港交所（0388）升3.3%。

友邦（1299）升2.3%。

【09:25】

恒指最新報18659點，高開175點，國指最新報6449點，高開62點，科指最新報4299點，高開65點。

小米（1810）最新報12.6元，高開1.8%。阿里（9988）高開1.2%，騰訊（0700）高開1.3%，美團（3690）高開1.1%。

消費股方面，海底撈（6862）最新報22.5元，高開2.3%，奈雪（2150）高開2.6%。

內銀股方面，農行（1288）高開0.4%，工行（1398）平開，中行（3988）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.9%，港交所（0388）高開1.7%。