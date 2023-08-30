美聯集團半年虧轉盈賺3900萬　料復甦之路崎嶇滿途

美聯集團（1200）公布截至今年6月底止中期業績，營業額23.54億元，按年升37.2%。公司權益持有人應佔期內之溢利為3,905.9萬元，上年同期蝕2.32億元；每股盈利5.45仙。不派息。

「美聯物業」及「香港置業」市佔率上升

集團指，今年上半年業績轉虧為盈，主要基於公司旗下「美聯物業」及「香港置業」市場佔有率上升，以及成功抓緊香港住宅物業市場之反彈，同時，集團致力於香港及中國內地精簡業務之餘，亦能維持本地前線之競爭力。

本港樓市年初開局表現暢旺，2023年首季量價齊升。不過自今年4月起，本地物業市場明顯失去動力，今年第二季度的住宅物業註冊量持續下降。公司認為市場放緩主要因為市場需求於首季已被吸納、利率持續上升，以及內地經濟復甦未達預期。而一手住宅物業註冊量增加26.8%。發展商新盤開價貼市，銷情理想，但此舉卻損害二手住宅市場。

美聯集團指復甦之路崎嶇滿途。（資料圖片）

美聯：復甦之路崎嶇滿途

而前景方面，集團認為復甦之路崎嶇滿途，地緣政治風險引致對內地股市不斷出現負面情緒，影響香港作為國際金融中心的地位。現時有效按揭利率，較加息前高出約 200 個基點。按揭還款金額的上升，無疑削弱了政府於2023年2月作出印花稅寬減措施的效果。即使金管局7月初宣佈新一輪放寬樓宇按揭措施，惟按揭息口上升影響購買力，以致市場反應平淡。

至於港府新政策措施「高端人才通行證計劃」，集團認為在短期內，租賃市場將受益最大，近月租金表現已跑贏樓價。但是長遠而言，其則建議政府免除工作簽證持有人的高額徵稅，以鼓勵他們置業而非租樓。