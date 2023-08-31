內地股市8月最後一個交易日低收　上證險守3119點｜持續更新

美國股市升勢未止，道指於周三（30日）曾重上35000點。亞太區股市方面，今日（31日）日股早段揚逾百點。



【15:12】

內地股市於8月最後一個交易日低收，上證收市報3119點，跌17點，深成收市報10418點，跌64點，滬深300指數收市報3765點，報23點，創業板指數收市報2102點，跌14點。

港股方面，大市跌幅擴大至134點，報18347點，國指跌39點，報6316點，科指跌28點，報4167點。

【13:58】

港股午後維持數十點跌幅，恒指最新報18431點，跌51點，國指最新報6351點，跌4點，科指升5點，報4200點。

蒙牛（2319）升5.6%，申洲（2313）升4.2%，中芯（0981）升3.6%。

龍湖（0960）跌4.7%，藥明生物（2269）跌3.6%，美團（3690）跌3.3%。

【12:41】

港股高開低走，半日跌48點，成交額502億元。

恒指中午收市報18434點，跌48點，國指跌2點，報6353點，科指升16點，報4212點。

內房股仍為投資者焦點，碧桂園（2007）升1.1%，融創（1918）跌1%，恒大（3333）升3.7%，龍湖（0960）跌5.7%。

科技股方面，阿里（9988）升0.1%，騰訊（0700）升0.3%，美團（3690）跌2.8%，百度（9888）逆市升3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，友邦（1299）升不足0.1%，港交所（0388）跌1.4%。

【11:19】

港股轉跌，恒指最新報18425點，跌57點，國指跌6點，報6349點，科指升6點，報4201點。

龍湖（0960）跌4.7%，東方海外（0316）跌3%，潤地（1109）跌3%，美團（3690）跌2.6%。

【09:54】

港股最新報18546點，升63點，國指升25點，報6382點，科指升22點，報4218點。

蒙牛（2319）飆6.2%，為目前表現最佳藍籌。

碧桂園（2007）升5.7%，同系碧桂園服務（6098）升4.6%。

百度（9888）升3.6%。

【09:41】

萬科（2202）上半年賺98.7億元（人民幣‧下同），跌19.4%，不派中期息。公司又指出終止建議發行A股，並撤回申請文件，不影響營運。萬科跌0.2%，報9.49元。

其他內房股方面，碧桂園（2007）升4.5%，融創（1918）升6.2%，恒大（3333）升5.6%，潤地（1109）升0.3%。

【09:27】

恒指最新報18580點，高開97點，國指最新報6396點，高開40點，科指最新報4240點，高開44點。

百度（9888）高開3.5%，阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）高開1.6%，美團（3690）低開不足0.1%。

內銀股方面，中行（3988）低開1.1%，農行（1288）高開0.8%，建行（0939）平開。

內房股方面，碧桂園（2007）高開3.4%，融創（1918）升4.1%，龍湖（0960）高開3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開0.8%。