港股轉跌　龍湖瀉4.7%　東方海外跌3%｜持續更新

美國股市升勢未止，道指於周三（30日）曾重上35000點。亞太區股市方面，今日（31日）日股早段揚逾百點。



【11:19】

港股轉跌，恒指最新報18425點，跌57點，國指跌6點，報6349點，科指升6點，報4201點。

龍湖（0960）跌4.7%，東方海外（0316）跌3%，潤地（1109）跌3%，美團（3690）跌2.6%。

【09:54】

港股最新報18546點，升63點，國指升25點，報6382點，科指升22點，報4218點。

蒙牛（2319）飆6.2%，為目前表現最佳藍籌。

碧桂園（2007）升5.7%，同系碧桂園服務（6098）升4.6%。

百度（9888）升3.6%。

【09:41】

萬科（2202）上半年賺98.7億元（人民幣‧下同），跌19.4%，不派中期息。公司又指出終止建議發行A股，並撤回申請文件，不影響營運。萬科跌0.2%，報9.49元。

其他內房股方面，碧桂園（2007）升4.5%，融創（1918）升6.2%，恒大（3333）升5.6%，潤地（1109）升0.3%。

【09:27】

恒指最新報18580點，高開97點，國指最新報6396點，高開40點，科指最新報4240點，高開44點。

百度（9888）高開3.5%，阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）高開1.6%，美團（3690）低開不足0.1%。

內銀股方面，中行（3988）低開1.1%，農行（1288）高開0.8%，建行（0939）平開。

內房股方面，碧桂園（2007）高開3.4%，融創（1918）升4.1%，龍湖（0960）高開3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開0.8%。