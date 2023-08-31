決心振興經濟　推出政策必須快狠準｜許繹彬

中國內地財金部門在周日（27日）傍晚突然連發四箭，推出一系列措施，目的非常明確，是挽救內地疲弱的股市交投，此舉除希望能激活內地股票投資市場外，更能藉此令資本市場變得更靈活，從而直接提升中國實體經濟。是次推出一系列的改革，重點包括立即將股票印花稅下調，減幅更高達一半；第二是於下月初降低股票孖展要求，將買入股票時的孖展保證金的最低比率由100%降低至80%；第三是循收緊新股上市，嚴控上市公司「抽水」，防止股東持股被攤薄；第四是監管股票減持制度，鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東，承諾不減持股份或延長股份禁售期等令股民振奮的措施。

筆者相信，直接減印花稅一定是投資者最欣喜的措施，此舉能令投資者在投資股票時因成本降低而令投資變得更靈活，亦可以令股票市場的交易量金額直接提升，有效振興股票交投，更令稅收變相「因減得加」，締造出雙贏局面。國內是次推出一系列刺激股市交投的措施「快狠準」，因為減印花稅「今日宣佈，明天實行」，深信此等措施是對症下藥的良策，彰顯挽救疲弱經濟的決心。受惠國內宣佈推出一系列措施後，令持續低迷的港股終於走出谷底反彈，由本月低位17573點的本月低位，「逐級逐級地」向上爬，除升穿20天線18591點，最高更曾一度直逼18800點，從點數來看確實有氣勢，但成交則沒有顯著增加，只仍保持在1,000億元附近，所以是次的反彈略欠銳利。

國內瞬間宣佈一系列措施，給人果斷、急市民所急、存心搞好國內經濟為大前題及讓人有精密部署的感覺。相反，香港投資者現在仍每日對減股票印花稅等振興股市政策望穿秋水，望天打卦，昐望港府能盡快在股票上出招，激活股票市場的成交，從而協助香港經濟能走出谷底。可惜，直至筆者撰文的一刻，對振興股票市場的政策仍未有所聞，只能繼續「望梅止渴」。聽到周邊國家將股票印花稅上調來激活股票市場，振興經濟，而港府仍未肯與時並進及無動於衷，還未能釋出實際的措施或仿傚中國的「快狠準」做法，現階段才稱設立小組研究如何增加股市流動性，有感仍然在歎慢板，未有挽救水深火熱經濟的決心。港股投資者一直憧憬快將有新措施公佈，所以港股現階段看來有隱陣的感覺，但由於成交依然沒有改善，所以在升穿某個水平後，走勢變得保守，未敢再向上進攻，但淡友則怕突然有好消息出台，所以亦未敢做淡，因令港股形成膠著的困局。

筆者認為，在憧憬香港會減印花稅的情況下，港股大跌機會可能會暫緩，但政策只是帶來短暫刺激，當政策出台時，如基本因素未有改善，如人民幣匯率持續弱勢，美債持續上升，中美爭拗再度升温，港股的走勢會再度回歸現實。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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