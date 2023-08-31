人行行長潘功勝︰暢通民企股債貸三種融資渠道

中國金融管理部門聯合全國工商聯昨日（30日）召開金融支持民營企業發展工作推進會。中國人民銀行行長潘功勝指出，要暢通民營企業股﹑債﹑貸三種融資渠道。



人行﹑金融監督管理總局﹑中證監﹑上交所﹑深交所等部門均有參加會議，多家金融機構與民企代表亦有出席。

潘功勝稱，貸款方面，實施好再貸款再貼現等貨幣政策工具，引導金融機構加強對接走訪，推進金融產品和服務創新，持續加大對民營企業的信貸投放。債券方面，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量，擴大民營企業債券融資規模。鼓勵和引導機構投資者配置民營企業債券。股權方面，支持民營企業上市和再融資，積極發揮地方政府專項引導基金作用，完善投資退出機制。建立健全與民營企業常態化溝通交流機制，為金融支持民營企業發展創造良好輿論氛圍。

中證監推動註冊制改革走深走實

中證監副主席王建軍稱，綜合運用股票、債券等多種工具，穩妥應對民營房地產企業風險。中證監將推動註冊制改革走深走實，健全資本市場功能，進一步發揮資本市場支持民營企業融資成長的重要作用。支持符合條件的民營企業上市融資和再融資，優化併購重組小額快速審核機制。支持證券公司加大對民營企業服務支持力度，鼓勵參與民企股權融資支持工具，通過私募資管計劃為民營企業增加融資渠道。深入實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具。

金融監管總局副局長周亮稱，健全敢貸、願貸、能貸長效機制，加大對民營企業的信貸支持，努力降低民營企業融資成本，發揮保險保障功能，豐富符合民營企業需求的金融產品，大力提升民營企業金融服務的可得性和便捷度，為民營經濟發展壯大營造更好的金融環境。

全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍表示，希望金融機構支持民營企業從信貸、債券、股權三方面拓寬融資渠道，更好滿足民營企業多元化融資需求。