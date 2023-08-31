風球蘇拉｜天文台預告周五掛8號風球　一文睇清股市開唔開市

超強颱風「蘇拉」逐漸迫近，天文台已於今日（31日）下午3時40分改掛3號風球，更預告會在明日（1日）凌晨2至5時懸掛8號風球，預料屆時日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。目前尚未知悉明日會在哪個時間改掛8號風球，那麼本港股市會否因為天氣情況而暫停一天？不如先看看港交所的指引。



據港交所就颱風﹑極端情況及黑色暴雨期間安排，如明日上午7時前解除8號風球，交易會如常進行。若8號風球於上午7時後至9時期間解除，開市前時段會被取消。早上交易時段將於信號解除後2小時恢復交易（恢復交易開始時間須為整點或30分）。

港交所又指出，若8號風球於上午9時後至11時間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段將如常於下午1時開始。如8號風球解除時間介乎11時後至11時30分，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段將於下午1時30分開始。若信號解除時間介乎11時30後至中午12時，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段為將於下午2時開始。

若8號風球信號於中午12時後解除，港交所指出會全日停止交易。