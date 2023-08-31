賀方德將退任渣打財務總監　歐洲最大SPAC公司前聯席行政總裁接棒

渣打集團(2888)公布，賀方德(Andy Halford)已決定退任集團財務總監及集團執行董事職務。Diego De Giorgi將接替其職務，將於明日﹙9月1日﹚加入公司出任候任財務總監。待取得監管批准後，Diego將於明年第一季獲委任為集團財務總監，並加入董事會擔任集團執行董事。他將駐於倫敦，直接向集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)滙報。

於Diego取得監管批准前，賀方德將繼續留任集團財務總監及集團執行董事，並將確保工作順利交接。其後，賀方德將繼續擔任高級顧問，直至明年8月31日退休為止。

53歲的Diego上一份工作為歐洲有史以來最大的特殊目的收購公司﹙SPAC﹚Pegasus Europe的聯席行政總裁；於2020年到至2021年擔任UniCredit S.p.A的獨立非執行董事。於2013年至2019年，他於Bank of America Merrill Lynch擔任不同的領導職務。

溫拓思表示，非常高興Diego同意加入集團擔任候任集團財務總監。憑藉在全球金融服務行業超過30年的經驗，他可帶來豐富的商業經驗、獨到的商業眼光、專業戰略知識和領導技能。非常期待在未來的日子與Diego合作，繼續達到我們的戰略及財務目標。

溫拓思感謝賀方德自2014年加入集團擔任集團財務總監以來所展現的重要領導力、奉獻精神及對工作的專注；他一直是管理團隊中寶貴的一員，亦是一位出色的合作夥伴，任內在規劃和推動公司的戰略方向上發揮關鍵作用。