港股升幅擴至374點　招行飆6.6%　紫金彈升逾半成｜持續更新

美股於上周五（1日）高收，其中道指升逾百點。今日（4日）亞太區股市早段上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價輕微上揚，金價則偏軟。



【10:13】

恒指升幅進一步擴大，最新報18756點，升374點，國指升6506點，升174點，科指升100點，報4279點。

潤地（1109）及龍湖（0960）均升逾8%，碧桂園（2007）升6.7%。

招行（3968）升6.6%。

紫金礦業（2899）升5.8%。

【09:36】

內房股今早獲投資者追捧，融創（1918）飆10.6%，碧桂園（2007）升7.9%，世茂（0813）升5%，龍湖（0960）升6.8%，恒大（3333）升3.6%。

恒指升幅擴大至286點，報18668點，國指升141點，報6474點，科指升98點，報4277點。

【09:25】

上周五（1日）恒指因颱風蘇拉襲港而休市，今早最新報18592點，高開210點，國指最新報6428點，高開96點，科指最新報4257點，高開78點。

新世界（0017）最新報16.94元，高開1.7%；新創建（0659）低開0.3%。

科技股方面，阿里（9988）最新報92.95元，高開3%，騰訊（0700）高開1.5%，美團（3690）高開2.6%。

金融股方面，友邦（1299）低開0.6%，滙豐（0005）低開0.4%。