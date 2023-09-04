港股半日抽升469點　內房股發力　新世界升逾半成｜持續更新

美股於上周五（1日）高收，其中道指升逾百點。今日（4日）亞太區股市早段上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價輕微上揚，金價則偏軟。



【12:17】

港股於9月首個交易日抽升，其中內房股更受到上海等一線城市實施「認房不認貸」措施刺激而急升。

恒指中午收市報18851點，升469點，國指升210點，報6542點，科指升104點，報4283點。

內房股彈升，融創（1918）飆34%，龍湖（0960）升11.1%，碧桂園（2007）升14.6%，雅居樂（3383）升12.4%。

地產股方面，新世界（0017）升5.5%，新地（0016）升2.3%，嘉里（0683）升2.1%。

車股亦上揚，比亞迪（1211）升3%，蔚來（9866）升3%，小鵬（9868）升1%。

科技股方面，阿里（9988）升3.5%，騰訊（0700）升2.6%，美團（3690）升4.4%，小米（1810）升0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）無升跌，港交所（0388）升3.2%。

【11:43】

恒指最新報18848點，升465點，國指升205點，報6537點，科指升111點，報4291點。

李寧（2331）升8.5%，華潤萬象（1209）升8.3%，中國人壽（2628）升8.2%。

【10:42】

內房股全面上揚，恒大（3333）升9.1%，龍湖（0960）及碧桂園（2007）均升12.3%，融創（1918）飆升25.5%，最新報1.18元。

恒指升486點，報18868點，國指升220點，報6552點，科指升122點，報4302點。

【10:13】

恒指升幅進一步擴大，最新報18756點，升374點，國指升6506點，升174點，科指升100點，報4279點。

潤地（1109）及龍湖（0960）均升逾8%，碧桂園（2007）升6.7%。

招行（3968）升6.6%。

紫金礦業（2899）升5.8%。

【09:36】

內房股今早獲投資者追捧，融創（1918）飆10.6%，碧桂園（2007）升7.9%，世茂（0813）升5%，龍湖（0960）升6.8%，恒大（3333）升3.6%。

恒指升幅擴大至286點，報18668點，國指升141點，報6474點，科指升98點，報4277點。

【09:25】

上周五（1日）恒指因颱風蘇拉襲港而休市，今早最新報18592點，高開210點，國指最新報6428點，高開96點，科指最新報4257點，高開78點。

新世界（0017）最新報16.94元，高開1.7%；新創建（0659）低開0.3%。

科技股方面，阿里（9988）最新報92.95元，高開3%，騰訊（0700）高開1.5%，美團（3690）高開2.6%。

金融股方面，友邦（1299）低開0.6%，滙豐（0005）低開0.4%。