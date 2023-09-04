會財局：調查數目按年增88%　欺詐舞弊個案大幅上升

會計及財務匯報局今日（4日）公布，截至今年3月底的年度調查報告，期內合計處理253宗可跟進投訴、154宗調查及33宗查訊。當局亦主動篩選了130份財務報表進行審閱，並從中展開8宗調查或查訊。其中，涉及潛在欺詐性金融及匯報的案件，佔年內發起調查個案共19%，去年則為3%。

會財局行政總裁馬力指，去年度當局接獲可跟進投訴數目大幅增加83% ，展開調查數目亦急增88%，反映公眾對當局舉報渠道及投訴指引的認識有所提高，及公眾對當局的信心。

會財局指出，核數師有明確責任識別、評估及適當地應對潛在的欺詐及舞弊風險。（廖雁雄攝）

核數師應對資金轉移抱懷疑態度

調查部主管王蕙湄表示，核數師未能充分應對上市實體財務匯報欺詐風險有關的調查數目大幅增加。她舉例，其中涉及潛在欺詐性金融行為的個案，包括上市發行人以沒有抵押品及低息口等缺乏商業理據的條款，將公司資金轉予第三方。但核數師未有保持專業懷疑態度，詢問管理層則不符合審計準則。她強調，核數師有明確責任識別、評估及適當地應對潛在的欺詐及舞弊風險。

主席黃天祐指出，投訴個案大增反映公眾對會財局的認識和注意提高，未來會與其它監管機構如證監會合作，堵截失當行為。他重申，財務報表乃投資者了解上市公司的重要渠道，故當局維護審計和財務匯報質素，以保障公眾利益。