港股跌幅午後維持逾200點　攜程績後瀉逾6%｜持續更新

周一（4日）為美國勞動節假期，當地股市休市。亞太區股市今日（5日）早段偏軟，日股及韓股均輕微下跌。



【13:54】

港股跌幅午後維持逾200點，恒指最新報18604點，跌239點，國指跌75點，報6457點，科指跌62點，報4242點。

攜程（9961）公布業績後跌6.7%，新奧能源（2688）跌6.3%。

【12:22】

港股回吐，半日跌284點，最新報18559點，國指跌95點，報6437點，科指跌64點，報4240點，成交額為507億元。

內房股仍是投資者關注焦點，融創（1918）升16.7%，恒大（3333）升5.1%。龍湖（0960）跌2.8%，碧桂園（2007）跌2%，雅居樂（3383）跌4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌0.1%，融創服務（1516）跌3.7%，保利物業（6049）跌2.4%，雅生活（3319）跌2.8%。

汽車股偏軟，比亞迪（1211）跌1.6%，理想（2015）跌2.6%，小鵬（9868）逆市升0.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.3%，美團（3690）跌1.9%，騰訊（0700）跌1.7%。

【11:33】

港股跌幅曾擴大至逾300點，恒指最新報18565點，跌278點，國指跌89點，報6444點，科指跌61點，報4243點。

物管股疲弱，融創服務（1516）宣布計劃派發特別息，惟股價下跌，最新報2.6元，跌3.3%。碧桂園服務（6098）跌1%，雅生活（3319）跌3%，保利物業（6049）跌2.4%。

內房股方面，融創（1918）逆市升16.7%，碧桂園（2007）跌2.9%。

【10:41】

摩根士丹利引述EPFR數據指出，上月流出中國及香港股票基金的資金規模，按月增加1倍，區域基金已轉而低配中國股票。

報告引述EPFR數據指出，主要純長倉策略基金在8月淨沽出約值33億美元內地及香港股票，其中21億美元屬客戶贖回，12億美元涉及主動調倉。

至於該類基金持倉變化，大摩指出騰訊（0700）﹑阿里（9988）及網易（9999）加倉最多，減倉最多者分別為美團（3690）﹑京東（9618）及友邦（1299）。

【09:57】

恒指跌幅擴大至逾200點，最新報18605點，跌238點，國指跌83點，報6450點，科指跌60點，報4244點。

燃氣股下跌，新奧能源（2688）瀉5.8%，潤燃（1193）跌2.2%，中國燃氣（0384）跌1.6%。

至於內房股融創（1918）逆市爆升逾22%。

【09:29】

恒指最新報18717點，跌126點，國指最新報6496點，跌37點，科指跌18點，報4286點。

內房股走勢個別，融創（1918）高開5.6%，龍湖（0960）平開，碧桂園（2007）低開1%。

物管股方面，擬派特別息的融創服務（1516）高開1.9%，碧桂園服務（6098）高開1.7%，華潤萬象（1209）低開1.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%，美團（3690）低開0.3%。