港股維持逾百點跌幅　聯想瀉4%　申洲及藥明生物跌逾3%｜持續更新

美國勞動節假期後，股市於周二（5日）復市，三大指數均低收，其中道指挫近200點或0.56%，為三大指數中表現最差。亞太區股市方面，日股於今日（6日）早段上揚近300點，重上33000點。商品市場方面，油價於亞洲交易時段輕微上揚，金價則偏軟。美匯指數方面，今早曾高見104.86。



【13:20】

港股跌幅午後維持逾百點跌幅，恒指最新報18344點，跌112點，國指跌35點，報6361點，科指跌63點，報4139點。

聯想（0992）跌4%，藥明生物（2269）跌3.8%，創科（0669）跌3.4%，申洲（2313）跌3.2%。

【12:16】

內房股今早表現強勁，其中融創（1918）及恒大（3333）均錄得雙位數升幅。可是整體大市表現疲弱，半日跌150點。

恒指中午收市報18306點，跌150點，國指跌54點，報6342點，科指跌62點，報4130點，成交額為464億元。

內房股上揚，融創半日飆61.4%，恒大升31.4%，雅居樂（3383）升13.3%，碧桂園（2007）升17.8%，遠洋（3377）升15%，龍湖（0960）升4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升4.6%，融創服務（1516）升11.1%，雅生活（3319）升4.9%，保利物業（6049）升2.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，騰訊（0700）跌1.5%，美團（3690）跌1.2%，小米（1810）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，友邦（1299）跌1.9%，港交所（0388）跌0.8%。

【11:42】

內地官媒發文指出限購及限貸等措施不合時宜，刺激內房股普遍上揚，其中融創（1918）飆53.2%，恒大（3333）升25.7%，碧桂園（2007）升13.9%，龍湖（0960）升3%。

港股最新報18300點，跌156點，國指跌56點，報6339點，科指跌63點，報4130點。

【10:16】

恒指跌幅擴大，最新報18316點，跌140點，國指跌50點，報6346點，科指跌55點，報4137點。

舜宇（2382）跌3.8%，石藥（1093）跌2.9%。

【09:25】

恒指最新報18405點，低開51點，國指最新報6371點，低開24點，科指最新報4167點，低開25點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）最新報92.1元，低開0.3%，騰訊（0700）平開，美團（3690）低開0.5%。

內房股方面，融創（1918）平開，恒大（3333）高開2.9%，碧桂園（2007）高開2%，龍湖（0960）低開1.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）高開1.5%，保利物業（6049）高開0.8%，融創服務（1516）最新報2.62元，平開。

金融股方面，滙豐（0005）最新報58元，高開0.6%，友邦（1299）最新報68.65元，低開1.1%。