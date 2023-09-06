港股跌幅擴至140點　舜宇跌3.8%　石藥跌2.9%｜持續更新

美國勞動節假期後，股市於周二（5日）復市，三大指數均低收，其中道指挫近200點或0.56%，為三大指數中表現最差。亞太區股市方面，日股於今日（6日）早段上揚近300點，重上33000點。商品市場方面，油價於亞洲交易時段輕微上揚，金價則偏軟。美匯指數方面，今早曾高見104.86。



【10:16】

恒指跌幅擴大，最新報18316點，跌140點，國指跌50點，報6346點，科指跌55點，報4137點。

舜宇（2382）跌3.8%，石藥（1093）跌2.9%。

【09:25】

恒指最新報18405點，低開51點，國指最新報6371點，低開24點，科指最新報4167點，低開25點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）最新報92.1元，低開0.3%，騰訊（0700）平開，美團（3690）低開0.5%。

內房股方面，融創（1918）平開，恒大（3333）高開2.9%，碧桂園（2007）高開2%，龍湖（0960）低開1.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）高開1.5%，保利物業（6049）高開0.8%，融創服務（1516）最新報2.62元，平開。

金融股方面，滙豐（0005）最新報58元，高開0.6%，友邦（1299）最新報68.65元，低開1.1%。