港交所倫敦辦事處啟用　稱展示加強與全球客戶連繫承諾

港交所（0388）繼今年6月於紐約設立辦事處後，其在倫敦的辦事處已啟用。港交所周三（6日）於倫敦主要報章之一刊登廣告，並指出會將亞洲的機遇帶到倫敦。



港交所指出，行政總裁歐冠昇與高級管理團隊在歐洲時間星期三晚上於倫敦市舉行的酒會上接待了來自英國金融和商界的貴賓。歐冠昇在酒會上進行了敲鑼儀式，標誌著倫敦辦事處正式啟用，同時展現香港交易所致力連通全球市場，加強與全球各地客戶連繫的承諾。

新設的倫敦辦事處將鞏固香港交易所在英國的業務基礎，並將歐洲客戶與亞洲最國際化、多元化和流動性充裕的資本市場連接起來。香港交易所將提供實地支持，幫助客戶了解香港廣泛且多元的資本市場及金融產品，並把握亞洲增長趨勢所帶來的龐大發展機遇。

歐冠昇指倫敦設辦事處屬里程碑

歐冠昇表示：「香港交易所倫敦辦事處的開業是集團的另一個重要發展里程碑，反映了我們支持全球客戶的持續承諾。新開幕的倫敦辦事處將連同我們近期開業的紐約辦事處一起為全球客戶帶來更便利的投資渠道、更多投資機遇和更獨到的見解。現在，憑藉我們在世界三大主要時區的業務，香港交易所能更有效地連接資本與機遇，加強全球互聯互通，進一步鞏固香港作為全球超級聯繫人的角色。」

歐冠昇補充：「透過營運旗下的倫敦金屬交易所，香港交易所集團與倫敦的金融業界素來有緊密聯繫，新辦事處的開幕將會為我們在歐洲不斷增長的客戶提供更好的支持。我們期待與當地投資者、企業及風險管理人合作，共同實現長遠發展。」

港交所早前指出，設立紐約及倫敦辦事處可進一步將國際資本與亞洲商機連接起來。港交所會繼續提高國際投資者在香港市場的參與度，鞏回香港作為東西方超級聯繫人角色。

目前港交所在北京﹑上海及新加坡亦設有辦事處，即在亞洲﹑歐洲及美洲分別擁有據點。